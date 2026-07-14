В Минобороны сообщили о ликвидации БПЛА в Ростовской области днем 14 июля

Силы ПВО отразили воздушную атаку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 14 июля, с 8 до 20 часов, в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме Ростовской области, силы ПВО работали и в других регионах страны, в том числе в соседнем Краснодарском крае. Также беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей. Всего за указанный период ликвидировали 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По информации донских властей, днем БПЛА сбили в Неклиновском и Веселовском районах, а в ночь на 14 июля около 20 беспилотников уничтожили в Таганроге, Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах.

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