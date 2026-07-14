БПЛА уничтожили над Таганрогом и пятью районами Ростовской области

Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области и уничтожили около 20 беспилотников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Было уничтожено около двух десятков беспилотных летательных аппаратов в городе Таганроге и пяти районах области: Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

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