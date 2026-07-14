БПЛА уничтожили над Таганрогом и пятью районами Ростовской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Было уничтожено около двух десятков беспилотных летательных аппаратов в городе Таганроге и пяти районах области: Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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