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НовостиОбщество14 июля 2026 8:19

Альтернативные маршруты отгрузки зерна прорабатывают в Ростовской области

Из-за сложностей с судоходством в Азовском море донские власти ищут альтернативные маршруты для вывоза зерна
Екатерина ПОПОВА
Из-за сложностей с судоходством в Азовском море донские власти ищут альтернативные маршруты для вывоза зерна.

Из-за сложностей с судоходством в Азовском море донские власти ищут альтернативные маршруты для вывоза зерна.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Донские власти прорабатывают альтернативные маршруты для отгрузки зерна нового урожая. Решение связано с временными трудностями в работе логистических маршрутов из-за судоходства в Азовском море. Об этом в своих соцсетях сообщила заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Косьяненко.

По инициативе и при личном контроле губернатора Юрия Слюсаря была начата работа по обеспечению устойчивой деятельности всей логистической цепочки.

Сейчас министерство сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с экспортерами ищет альтернативные пути доставки зерна. Вопрос также находится на контроле Министерства сельского хозяйства России.

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