Силы ПВО отразили воздушную атаку над двумя районами Ростовской области днем 14 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки днем 14 июля. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в двух районах области.
Известно, что дроны сбили в Неклиновском и Веселовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
– В настоящий момент беспилотная опасность снята, – сказано в сообщении.
Напомним, что в ночь на 14 июля дроны сбили над Таганрогом и пятью районами Ростовской области.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Альтернативные маршруты отгрузки зерна прорабатывают в Ростовской области