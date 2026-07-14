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НовостиОбщество14 июля 2026 9:19

Силы ПВО отразили воздушную атаку над двумя районами Ростовской области днем 14 июля

Днем 14 июля над Ростовской областью сбили БПЛА
Екатерина ПОПОВА
Днем 14 июля над Ростовской областью сбили БПЛА.

Днем 14 июля над Ростовской областью сбили БПЛА.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки днем 14 июля. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в двух районах области.

Известно, что дроны сбили в Неклиновском и Веселовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

– В настоящий момент беспилотная опасность снята, – сказано в сообщении.

Напомним, что в ночь на 14 июля дроны сбили над Таганрогом и пятью районами Ростовской области.

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