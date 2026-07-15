По ночам дежурят с тепловизором: Охотникам дали разрешение на отлов пумы, которая кошмарит станичников под Ростовом

В нападении на домашний скот в Ростовской области заподозрили американского горного льва. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В станице Красноярской Цимлянского района Ростовской области люди живут в напряжении. Кто-то убивает их скот. Местные говорят: это пума. Чиновники Минприроды выдали разрешение на отлов краснокнижного зверя.

Вот только откуда в донских степях взялся американский хищник? «КП — Ростов-на-Дону» спросила у зоолога, может ли это действительно быть так.

Ловить - можно, убивать - нет

Жители станицы бьют тревогу уже не первый месяц. На их домашний скот регулярно нападает крупный хищник. По словам очевидцев, зверь похож на пуму. В Минприроды Ростовской области подтвердили: жалобы есть, ведомство отреагировало.

— Пума обитает в Северной и Южной Америке. И в естественных условиях на территории Ростовской области не обитает. Вероятнее всего, ее завезли в Россию нелегально, и сейчас она убежала от хозяев, — пояснили в министерстве.

Охотник и егерь прочесывают местность каждую ночь. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Чтобы не допустить нападения на животных или даже людей, чиновники выдали разрешение на отлов хищника. Искать его будут в Цимлянском и Константиновском районах.

Важно: речь идет именно об отлове. Убивать краснокнижное животное запрещено — это уголовная статья. Даже если зверь нападет на человека, защиту придется доказывать.

Задирает поросят, кур и кроликов

Председатель Цимлянской районной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» Павел Антонов рассказал «КП – Ростов-на-Дону», что информация о неуловимом хищнике действительно поступает уже около двух месяцев.

— То, что это пума, мы утверждать не можем, а только предполагаем. Неизвестный зверь задирает поросят до сорока килограммов, а еще кур и кроликов. Фото растерзанного скота нам прислали хозяева. Видно, что животные задушены, есть также укусы в области шеи, а одному поросенку хищник успел погрызть ляжку. Создается впечатление, что зверь не голоден и, видимо, охотится ради игры.

Охотники и егерь ежедневно следят за обстановкой с помощью тепловизоров. Пока видели только диких лис, зайцев и шакалов.

— Мы выезжаем, дежурим несколько дней подряд вокруг станицы. Попросили в местной администрации выделить бензин, чтобы патрулировать территорию. Министерство природных ресурсов подключили, выдали нашему охотнику разрешение на отлов. Пока он один, ведь сейчас межсезонье, к тому же многие сейчас заняты в уборке урожая. А уже в августе откроется охота на плотоядных, и тогда, вероятно, к поискам подключатся и другие желающие.

Убиты два поросенка массой до сорока килограммов, а также кролики и куры. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На вопрос, прячутся ли по домам местные жители с наступлением темноты, охотник качает головой.

— Мы выходим на дежурство вечером, как только на улице начинает сереть, — добавил он. - Видим, что до темна везде детвора бегает, люди гуляют, музыка играет, рыбаки на берегу сидят. Напряжения нет. Конечно, панику сеять нельзя, но взрослым стоит держать детей под присмотром.

«Хозяин вряд ли захочет объявиться»

Действительно ли это пума или, может быть, волк? «КП — Ростов-на-Дону» спросила у известного зоолога Александра Липковича, заместителя директора по науке Ростовского заповедника.

— Мы можем только предполагать, пума это или нет. Пока известно, что какой-то хищник нападает на скот. Зимой по следам было бы легко определить, кто нападал. А вот летом найти его следы непросто, — объяснил Александр Давидович.

Конечно, ждать снега никто не будет. И пока ученый может судить по характеру ран на снимках с убитыми животными.

— Это не похоже на волка. Волки по-другому рвут добычу: сначала целятся в пах, а потом уже - горло. А кошки — пума, рысь — прокусывают жертву в районе затылка. На фото мы видим такие раны, характерные для нападения представителя семейства кошачьих.

Жищник не замерзнет зимой - найдет, где укрыться от ветра. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам зоолога, сама по себе пума в наших краях появиться не могла.

— Если зверь действительно орудует в Ростовской области, значит, он появился из неволи. Его могли содержать незаконно, а в какой-то момент хищник сбежал, и теперь хозяин вряд ли захочет объявиться. При этом, даже, если бы животное выросло в неволе, инстинкты у него остаются, и, чтобы прокормиться, оно будет охотиться на домашних животных – самую легкую добычу. Это может продолжаться бесконечно, если не остановить.

«В зоне риска - женщины и дети»

Александр Липкович также отметил, что зимой хищник не замерзнет — найдет укрытие от пронизывающего ветра.

— Например, пумы в Ростовском зоопарке хорошо гуляют по снегу и прекрасно себя чувствуют. Их же называют горными львами, они обитают в американских лесах. Так что какое-то время и в мороз животное продержаться сможет.

Зоолог предупреждает: хищник такого размера может быть опасен не только для скота.

— Как и при нападении волков, при наличии в округе крупного хищника в зоне риска оказываются женщины и дети. Как поведет себя — неизвестно, но осторожность и присмотр за детьми лишними не будут.

По мнению эксперта, заниматься проблемой должны местные чиновники.

— Есть районный охотовед, полиция, министерство экологии, специально уполномоченные органы. Координировать отлов должны районные власти. Если не хватает сил, можно привлекать специалистов. Надо обязательно разобраться в ситуации!

Есть подозрение, что животное могло содержаться в неволе и сбежало. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Неуловимый крокодил из Батайска

Невольно вспоминается ситуация с неуловимым батайским крокодилом. Четыре года назад жители соседнего с Ростовом города искали в здешних каналах опасную рептилию, которую якобы заметили местные.

Рыбаки перекрывали водоемы сетями, но никаких холоднокровных чудищ не поймали. Пумы в Цимлянске тоже может не оказаться, но какой-то хищник, судя по убитому скоту, здесь все-таки завелся, и за ним вышли охотники.

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