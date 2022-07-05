Крокодил не ловится: жители Ростовской области боятся, что опасная рептилия останется на свободе

Крокодила ищут почти две недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже вторую неделю батайчане с опаской отпускают своих детей гулять — в городе никак не найдут сбежавшего крокодила. А чтобы детвора, едва выйдя за порог, не лезла плескаться в каналы, которые проходят прямо за участками в районе Солнечный, взрослые не ослабляют патрулирование. Один из добровольцев, которые ищет рептилию уже вторую неделю, рассказал читателям «КП — Ростов-на-Дону», как обстоят дела с ловлей.

ТРОГАТЬ И ГЛАДИТЬ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ

Похоже, в последние дни батайский крокодил стал популярнее дефицитной акулы из «Икеи». За судьбой зеленого следят, кажется, по всей стране. Вот и мы снова связались с Андреем Пономаренко, руководителя управляющей компании, чьи сотрудники первыми увидели зубастого.

- Мы каждый день его сторожим. Выходим с нашими парнями по вечерам, - рассказывает Андрей. - Нам еще из таганроского рыбохозяйства выделили крупную и крепкую сеть, чтобы удержала такого хищника — он длиной примерно метр-полтора. Так что приезжаем проверять сети регулярно.

Батайского крокодила выглядывают и рыбаки. Фото: предоставлено Андреем Пономаренко

САМЫЙ СКРЫТНЫЙ В МИРЕ КРОКОДИЛ

Как ранее рассказали свидетели, крокодила в здешних каналах видели несколько раз — в основном, строители, которые строят здесь коттеджи, работники УК при обслуживании насоса. Подозревают, что выпустил рептилию кто-то из местных, когда нелегальный питомец вымахал больше метра.

И если неделю назад гроза местных каналов еще появлялся то тут, то там на глазах у батайчан, то сейчас что-то подозрительно притих. Его пытались ловить практически на живца — домашних кур, которые еще час назад клевали зерно, но, видно, беглец был не голоден.

- Нет его нигде сейчас, где-то пропал, - разводит руками доброволец. - Но город бдительность не теряет: все также дежурят и МЧС, и полиция. Полицейские ходят по дворам — опрашивают людей.

А БЫЛ ЛИ ГЕНА?

А если слишком долго чего-то ждать, особо впечатлительные видят крокодила в любой коряге. Так в местных группах в соцсетях активно обсуждали видео, где, по мнению автора, в воде замечен крокодил.

- Да это больше похоже на обычную ондатру и комок тины, - высказался собеседник. - Похоже, что крокодил в болото нашего охотхозяйства уплыл. Там и кормовая база хорошая, и жилых домов нет.

Но чем дальше от начала поисков, тем чаще закрадывается мысль: а был ли Гена? В местной администрации сразу заметили в официальном комментарии на сайте: наличие крокодила не подтверждают, пока не будет явных доказательств. Но бдительность сохраняют: а вдруг все-таки был?

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