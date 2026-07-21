«Она клялась, что будет платить!»: Под Ростовом женщина лишилась единственной квартиры, спасая подругу

Дончанка взяла кредит для подруги, а теперь пойдет на улицу с огромными долгами. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области женщина заложила единственную квартиру, чтобы помочь подруге. Приятельница забрала деньги, перестала платить по счетам и вскоре отправилась в следственный изолятор за другие махинации. Теперь обманутая дончанка осталась один на один с гигантским долгом, а суд постановил пустить ее квадратные метры с молотка.

Оставила жилье в залог

Жительница небольшого шахтерского городка под Ростовом Елена (все имена изменены. — Прим. ред.) оказалась в центре финансовой катастрофы. Женщина доверилась своей приятельнице Анне, которая постоянно жаловалась на нехватку денег и тяжелую судьбу.

Знакомая уговорила подругу на очень рискованный шаг: взять большой кредит под залог своей единственной квартиры. Всю наличку приятельница обещала забрать себе, а долг перед банком выплачивать самостоятельно и без просрочек.

Женщина использовала свою квартиру в качестве залога. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осенью Елена пришла в офис банка. Она лично подписала все документы. Жилье оказалось в залоге у банка. Ей перечислили 1,4 миллиона рублей. Дончанка забрала купюры и в тот же день передала их Анне.

Сначала подруга действительно отдавала деньги на ежемесячные взносы. Но вскоре платежи прекратились. Долг начал стремительно расти, а кредиторы потребовали свои средства назад. Приятельница же просто перестала выходить на связь.

Суд по видеосвязи

Позже выяснилось: на Анну завели уголовное дело. Оказалось, что она проворачивала другие махинации с недвижимостью и оказалась в камере следственного изолятора. Елена поняла, что и ее тоже обманули. Женщина пошла в полицию и написала заявление, а затем подала иск в суд. Она потребовала признать кредитный договор недействительным.

- Меня жестоко обманули! — доказывала дончанка. — Анна специально ввела меня в заблуждение, чтобы забрать деньги. Она клялась, что будет платить. Я не хотела лишаться единственного дома.

Подруга стала чаще жаловаться Елене на трудное финансовое положение. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Сама же Анна участвовала в заседании по видеосвязи прямо из изолятора. Свою вину в бедах знакомой она наотрез отказалась признавать.

Представители банка ответили встречным иском. Они напомнили, что Елена лично читала договор и понимала все риски. Никто не заставлял клиентку отдавать заемные средства кому-то другому.

Квартира уйдет с молотка

В итоге, Шахтинский городской суд встал на сторону кредиторов. В решении указано, что обман со стороны приятельницы не делает договор с банком недействительным. Женщина сама оформила заем и распорядилась им по своему желанию.

Елена пришла в офис и сама подписала договор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд обязал Елену выплатить 2,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли основной долг, проценты и штрафы. Поскольку таких денег у жительницы Шахт нет, ее квартиру продадут с публичных торгов. Начальную цену установили на уровне 1,4 миллиона. Вся выручка пойдет на оплату задолженности.

Комментарий юриста

Можно ли спасти жилье, если вас подставила подруга?

- Банк ничего не нарушил, - разъясняет ростовский юрист Татьяна Руденко. - Организация выдала деньги, а клиент их забрал. То, что женщина отдала средства мошеннице, — ее личная ответственность. Финансовая организация не отвечает за действия ваших знакомых. Договор можно аннулировать, только если вас обманул сам сотрудник банка. Теперь у пострадавшей есть только один выход — взыскивать ущерб с аферистки через уголовное дело. Но вернуть саму квартиру это уже не поможет.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Анна находилась в следственном изоляторе во время суда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Читайте также

«Кому вы нужны?»: Ростовчанка столкнулась с «крепостным правом» при попытке уволиться с работы

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Покупатели с деньгами переключились на готовые новостройки и вторичку