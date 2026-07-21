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Общество21 июля 2026 10:25

Один состав отменили, а другой сделали ежедневным: Как будут ходить поезда, следующие из Крыма через Ростов, с 22 июля 2026

Последние новости о ситуации с поездами из Крыма, идущими через Ростов, сообщил перевозчик
Татьяна ТИХОНОВА
С 22 июля меняется расписание нескольких поездов, следующих из Крыма, через Ростов.

С 22 июля меняется расписание нескольких поездов, следующих из Крыма, через Ростов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, поменяется расписание нескольких поездов, идущих из Крыма через Ростов. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» уведомил об этом пассажиров в своем канале в МАХ. Рассказываем, как будут ходить поезда, следующие из Крыма через Ростов, с 22 июля 2026.

Как будут ходить поезда, следующие из Крыма через Ростов с 22 июля 2026: как изменились маршруты

О том, как изменились маршруты и как будут ходить поезда, следующие из Крыма через Ростов с 22 июля 2026, уточнила компания-переводчик. С этого дня порядок курсирования нескольких составов «Таврия» будет скорректирован. Изменения касаются поездов № 17/18, № 167/168, № 453/454 и № 473/474, а также состава №7/8.

— С 22 июля поезд № 17/18 Москва – Керчь становится ежедневным. Но главное — из его состава исключат плацкартные вагоны. Вместо них — купе, СВ и вагон-ресторан. Те, кто уже купил билеты в плацкарт, без доплат пересядут в купе. Ожидайте СМС с информацией о новом номере вагона и места. Если новые условия поездки пассажира не устроят, билет можно будет сдать без удержания комиссии, — уведомили представители компании-перевозчика.

Карта вокзала в Керчи. Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Карта вокзала в Керчи. Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Кроме того, двухэтажный поезд № 167/168 «Таврия» Москва – Симферополь (Керчь) отменяется. На постоянной основе вместо него будет курсировать одноэтажный № 17/18. Пассажиры, купившие билеты на «Таврию» с отправлением из Москвы с 22 июля, из Крыма с 24 июля, автоматически пересаживаются на новый состав.

— Им также пришлют СМС с новым номером вагона и места.

Поезда № 7/8, № 17/18, № 453/454 и № 473/474 в случае возобновления движения вглубь полуострова будут курсировать до и от Керчи. Талоны на автобус к поездам на данный момент продаются в прежнем режиме.

Зона посадки на автобусы у железнодорожного вокзала в Керчи. Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Зона посадки на автобусы у железнодорожного вокзала в Керчи. Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Как купить билет на поезда, следующие из Крыма через Ростов

В связи с изменением места посадки и высадки пассажиров в июле 2026, переводчик объяснил, как купить билет на автобус из Керчи.

— Пассажиры с железнодорожными билетами до или от станций Семь Колодезей, Владиславовка и Симферополь могут бесплатно воспользоваться автобусом на крымском участке маршрута.

До 27 июля все поезда следуют до Керчи, после будет рассмотрена возможность продления маршрутов вглубь полуострова.

До 27 июля все поезда следуют до Керчи, после будет рассмотрена возможность продления маршрутов вглубь полуострова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается станции отправки и прибытия поездов в Керчи вместо Симферополя и других городов в глуби полуострова, то решение об отмене или продлении действующих правил пересмотрят на следующей неделе.

— Все поезда «Таврия» крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами.

На данный момент перевозчик продает талоны на автобусы, которые курсируют от Керчи до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Саки, Бахчисарая, Владиславовки и станции Семь Колодезей, а также в обратном направлении.

Перевозчик сообщил об изменениях в расписании поездов, идущих из Крыма через Ростов.

Перевозчик сообщил об изменениях в расписании поездов, идущих из Крыма через Ростов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Если билет оформлен до или от станции Керчь-Южная Новый парк, необходимо приобрести талон на автобус. Сделать это можно на сайте grandtrain.ru в разделе «Покупка и возврат» — «Купить талон на автобус». Также талоны продаются в кассах Южной пригородной пассажирской компании на вокзалах.

На станции Керчь-Южная зона посадки в автобусы находится рядом с парковкой, слева от выхода с территории вокзала. Автобусы до Севастополя, Бахчисарая, Евпатории и Саки отправляются из первой зоны посадки. До Владиславовки и станции Семь Колодезей — из второй. А до Симферополя — из третьей.

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