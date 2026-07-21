С 22 июля меняется расписание нескольких поездов, следующих из Крыма, через Ростов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, поменяется расписание нескольких поездов, идущих из Крыма через Ростов. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» уведомил об этом пассажиров в своем канале в МАХ. Рассказываем, как будут ходить поезда, следующие из Крыма через Ростов, с 22 июля 2026.

Как будут ходить поезда, следующие из Крыма через Ростов с 22 июля 2026: как изменились маршруты

О том, как изменились маршруты и как будут ходить поезда, следующие из Крыма через Ростов с 22 июля 2026, уточнила компания-переводчик. С этого дня порядок курсирования нескольких составов «Таврия» будет скорректирован. Изменения касаются поездов № 17/18, № 167/168, № 453/454 и № 473/474, а также состава №7/8.

— С 22 июля поезд № 17/18 Москва – Керчь становится ежедневным. Но главное — из его состава исключат плацкартные вагоны. Вместо них — купе, СВ и вагон-ресторан. Те, кто уже купил билеты в плацкарт, без доплат пересядут в купе. Ожидайте СМС с информацией о новом номере вагона и места. Если новые условия поездки пассажира не устроят, билет можно будет сдать без удержания комиссии, — уведомили представители компании-перевозчика.

Карта вокзала в Керчи. Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Кроме того, двухэтажный поезд № 167/168 «Таврия» Москва – Симферополь (Керчь) отменяется. На постоянной основе вместо него будет курсировать одноэтажный № 17/18. Пассажиры, купившие билеты на «Таврию» с отправлением из Москвы с 22 июля, из Крыма с 24 июля, автоматически пересаживаются на новый состав.

— Им также пришлют СМС с новым номером вагона и места.

Поезда № 7/8, № 17/18, № 453/454 и № 473/474 в случае возобновления движения вглубь полуострова будут курсировать до и от Керчи. Талоны на автобус к поездам на данный момент продаются в прежнем режиме.

Зона посадки на автобусы у железнодорожного вокзала в Керчи. Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Как купить билет на поезда, следующие из Крыма через Ростов

В связи с изменением места посадки и высадки пассажиров в июле 2026, переводчик объяснил, как купить билет на автобус из Керчи.

— Пассажиры с железнодорожными билетами до или от станций Семь Колодезей, Владиславовка и Симферополь могут бесплатно воспользоваться автобусом на крымском участке маршрута.

До 27 июля все поезда следуют до Керчи, после будет рассмотрена возможность продления маршрутов вглубь полуострова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается станции отправки и прибытия поездов в Керчи вместо Симферополя и других городов в глуби полуострова, то решение об отмене или продлении действующих правил пересмотрят на следующей неделе.

— Все поезда «Таврия» крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами.

На данный момент перевозчик продает талоны на автобусы, которые курсируют от Керчи до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Саки, Бахчисарая, Владиславовки и станции Семь Колодезей, а также в обратном направлении.

Перевозчик сообщил об изменениях в расписании поездов, идущих из Крыма через Ростов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Если билет оформлен до или от станции Керчь-Южная Новый парк, необходимо приобрести талон на автобус. Сделать это можно на сайте grandtrain.ru в разделе «Покупка и возврат» — «Купить талон на автобус». Также талоны продаются в кассах Южной пригородной пассажирской компании на вокзалах.

На станции Керчь-Южная зона посадки в автобусы находится рядом с парковкой, слева от выхода с территории вокзала. Автобусы до Севастополя, Бахчисарая, Евпатории и Саки отправляются из первой зоны посадки. До Владиславовки и станции Семь Колодезей — из второй. А до Симферополя — из третьей.

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