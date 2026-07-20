В Ростове заметили сокращение очередей на АЗС

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На АЗС в Ростове-на-Дону и Батайске сократились очереди за бензином. Об этом после проверки заправок сообщает «Городской репортер».
- Схожую картину описывают и другие очевидцы. Днем 17 июля на заправках города почти не было крупных очередей. При этом мониторинг от 18 июля показывал, что на некоторых АЗС в разных районах города по-прежнему сохранялись очереди, хотя и не столь масштабные, - говорится в публикации издания.
Также со ссылкой на интернет-сервисы отмечают, что на большинстве АЗС в наличии все виды топлива. Вместе с тем цены на бензин продолжают меняться, и в некоторых случаях они отличаются от средних цифр Росстата.
Напомним, ранее в Ростовской области ввели ограничения на отпуск топлива, а к дежурствам на заправках привлекли волонтеров и казаков для поддержания порядка и консультаций. Также в Ростове предложили заправлять транспорт по четным и нечетным дням в зависимости от госномеров, но в этом случае решение пока не приняли.
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