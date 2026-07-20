Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 10:58

В Ростове заметили сокращение очередей на АЗС

Очевидцы сообщили об отсутствии крупных очередей на заправках в донской столице
Ангелина СКИБА
Очереди за бензином на АЗС сократились.

Очереди за бензином на АЗС сократились.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На АЗС в Ростове-на-Дону и Батайске сократились очереди за бензином. Об этом после проверки заправок сообщает «Городской репортер».

- Схожую картину описывают и другие очевидцы. Днем 17 июля на заправках города почти не было крупных очередей. При этом мониторинг от 18 июля показывал, что на некоторых АЗС в разных районах города по-прежнему сохранялись очереди, хотя и не столь масштабные, - говорится в публикации издания.

Также со ссылкой на интернет-сервисы отмечают, что на большинстве АЗС в наличии все виды топлива. Вместе с тем цены на бензин продолжают меняться, и в некоторых случаях они отличаются от средних цифр Росстата.

Напомним, ранее в Ростовской области ввели ограничения на отпуск топлива, а к дежурствам на заправках привлекли волонтеров и казаков для поддержания порядка и консультаций. Также в Ростове предложили заправлять транспорт по четным и нечетным дням в зависимости от госномеров, но в этом случае решение пока не приняли.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове волонтеры выдают воду ожидающим в очередях на АЗС водителям

На помощь застрявшим без топлива донским водителям отправили местных казаков (подробности)