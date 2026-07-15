Казаки начали дежурство на АЗС в Цимлянском районе Ростовской области

Казаков привлекли для усиления безопасности на АЗС в станице Красноярской. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Казаки приступили к дежурству на АЗС в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом сообщили районные власти.

- С 15 июля 2026 года казаки казачьей дружины Цимлянского района задействованы для поддержания стабильной обстановки и для усиления безопасности на АЗС в станице Красноярской. Ориентировочно будет задействовано шесть дружинников, - прокомментировали в администрации Цимлянского района.

Напомним, ранее глава региона Юрий Слюсарь потребовал привлечь на заправки волонтеров и казаков для контроля за порядком и помощи водителям.

Еще раньше на Дону ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.

Разрешенный объем бензина на одно легковое ТС - не более 30 литров, для дизеля - не более 60 литров. Грузовым машинам и спецтранспорту могут отпускать не более 200 литров, пассажирскому транспорту, задействованному в перевозках - не более 300 литров.

Топливо без ограничений продают для машин экстренных и оперативных служб, а также для автомобилей ЖКХ и АТП.

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