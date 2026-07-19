В Ростове волонтеры выдают воду ожидающим в очередях на АЗС водителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области водителям в очередях на АЗС бесплатно выдают питьевую воду. Такая информация появилась сайте городской администрации.

- Добровольцы информируют водителей о наличии топлива, графике его завоза и раздают питьевую воду, — уточнил глава города Александр Скрябин.

По поручению губернатора к помощи автомобилистам присоединились донские казаки. Ежедневно на каждой заправочной станции дежурят от пяти до 10 волонтеров, стать которыми могут местные жители старше 18 лет.

Напомним, власти региона предложили ввести ограничения на продажу бензина. Для спецтранспорта хотят выделить часы обслуживания с трех до семи часов утра, а для легковых машин установить максимальный объем до 40 литров.

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По поручению губернатора к помощи автомобилистам присоединились донские казаки. Фото: Александр Скрябин.

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