Власти Ростова предложили заправлять спецтранспорт по ночам и утром

В Ростове-на-Дону обсудили введение временных правил отпуска топлива на АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону предложили в ночные часы отпускать топливо для экстренных служб. Об этом говорилось на заседании Оперативного штаба по обеспечению топливом города, которое провел глава региона.

Одно из предложений было выделение периода с 03:00 до 07:00 ночи для обслуживания исключительно спецтранспорта: экстренных, оперативных, коммунальных служб и общественного транспорта. Также было предложено ввести заправку по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры номера автомобиля.

Среди других озвученных предложений — установление минимального объема отпуска бензина в 10 литров и максимального до 40 литров, для дизельного топлива — от 10 до 60 литров. Это позволит снизить частоту визитов водителей на АЗС и избежать излишнего ажиотажа.

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