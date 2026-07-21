«Мыши разбежались, а мусор - остался»: Ростовчане пожаловались на переполненные контейнеры и угрозу пожаров

мышка не боялась того, что ее снимают. Фото: читатель «КП — Ростов-на-Дону».

Жители Ростова столкнулись с перебоями в вывозе твердых коммунальных отходов сразу в нескольких районах города. Горожане сообщают о переполненных баках, нашествии грызунов и опасном скоплении мусора у трансформаторной подстанции.

Редакция «КП — Ростов-на-Дону» направила запрос в пресс-службу регоператора «ЭкоЦентр», где заявили об отсутствии системных проблем с вывозом и штатной работе графиков, сославшись на данные ГЛОНАСС. Однако ростовчане по-прежнему присылают фото заполненных мусорных баков.

Нашествие грызунов на Западном

Самая нелицеприятная картина, по словам жителей, наблюдается в районе дома № 66 по улице Еляна, что в Западном жилом массиве. Местные утверждают, что мусор с площадки не вывозили около месяца. За это время в переполненных жбанах даже завелись грызуны.

мышка не боялась того, что ее снимают. Фото: читатель «КП — Ростов-на-Дону».

Мыши и крысы не просто обжили контейнеры, но и начали разбегаться по прилегающей территории. Горожане поделились снимками, на которых особенно наглядно видны вредители, буквально выглядывающие из бака.

Трансформатор под угрозой на Добровольского

Жители Северного жилого массива опасаются остаться без света. Возле дома № 5/4 по улице Добровольского мусорный контейнер и гора отходов, включая доски и части мебели, вплотную примыкают к дверям трансформаторной подстанции. Люди переживают, что во время жары, охватившей город, весь этот хлам может загореться и спровоцировать серьезную аварию на электросетях.

Фото читательницы с мусором у подстанции на улице Добровольского и то, что в ответ на запрос прислали из эконцентра. Локации разные. Фото: читатель «КП — Ростов-на-Дону» и пресс-служба регионального оператора «ЭкоЦентр».

А вот в центре города, на проспекте Ворошиловском, 52, площадка также периодически зарастала отходами, вызывая недовольство живущих поблизости.

Позиция «ЭкоЦентра»: жалоб не поступало

В ответ на запрос редакции в пресс-службе «ЭкоЦентра» оперативно заявили, что они обо всех этих ситуациях - не в курсе:

— Системного сбоя с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ростове-на-Дону нет, — сообщили в компании. - Графики выполняются, площадки обслуживаются в штатном режиме. По указанным в запросе адресам за последнюю неделю жалоб в адрес регоператора не поступало. Утверждения о том, что мусор где-то не вывозится месяц, не соответствуют действительности. Это подтверждается фотофиксацией и данными со спутниковой системы ГЛОНАСС. Как и в любой отрасли, у нас есть объективные сложности, учитывая сезон отпусков и сегодняшнюю непростую ситуацию на АЗС. Ситуацию держим на контроле.

После запроса регоператору на площадке на улице еляна мышей нет. Фото: пресс-служба регионального оператора «ЭкоЦентр».

Свой ответ регоператор проиллюстрировал снимками убранных контейнерных площадок. При этом по улице Добровольского был прислан снимок совсем другого места с контейнером, хотя для понимания ситуации регоператору было предоставлено именно фото читателя.

Выборочная чистота

После запроса реакция действительно последовала, однако была недолгой. Жительница дома на улице Еляна, вернувшись с работы, увидела, что мусор с ее площадки действительно убрали, но точечность уборки ее удивила:

— Контейнеры опустели. И даже грызуны куда-то исчезли: может быть разбежались по округе. А вот соседняя площадка как была с мусором, так и осталась.

Контейнерная площадка на проспекте Ворошиловском выглядит образцово. пресс-служба регионального оператора «ЭкоЦентр».

Жительница дома на проспекте Ворошиловском порадовалась, что мусора и след простыл.

А вот ростовчанка, окна дома которой выходят на контейнерную площадку на улице Добровольского, радовалась недолго:

— Контейнер как стоял у трансформатора, так и стоит. Сейчас он опять полон мусора. А рядом с ним стоят еще и доски, ветки и какие-то части мебели. В общем все то, что отлично горит. Все это я постоянно вижу из окна, — говорит Елена.

Вот так сейчас выглядит контейнерная площадка на улице Добровольского. Фото: читатель «КП — Ростов-на-Дону».

Редакция ждет сообщений от читателей

А как обстоит ситуация с вывозом мусора у Вас? Делитесь и присылайте фотографии с точным адресом и данными о том, как часто его убирают. Сообщения ждем по номеру телефона +7 909 409 00 00.

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