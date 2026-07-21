«Мыши разбежались, а мусор - остался»: Ростовчане пожаловались на переполненные контейнеры и угрозу пожаров

Жители Ростова столкнулись с перебоями в вывозе твердых коммунальных отходов сразу в нескольких районах города. Горожане сообщают о переполненных баках, нашествии грызунов и опасном скоплении мусора у трансформаторной подстанции.
Редакция «КП — Ростов-на-Дону» направила запрос в пресс-службу регоператора «ЭкоЦентр», где заявили об отсутствии системных проблем с вывозом и штатной работе графиков, сославшись на данные ГЛОНАСС. Однако ростовчане по-прежнему присылают фото заполненных мусорных баков.
Самая нелицеприятная картина, по словам жителей, наблюдается в районе дома № 66 по улице Еляна, что в Западном жилом массиве. Местные утверждают, что мусор с площадки не вывозили около месяца. За это время в переполненных жбанах даже завелись грызуны.
Мыши и крысы не просто обжили контейнеры, но и начали разбегаться по прилегающей территории. Горожане поделились снимками, на которых особенно наглядно видны вредители, буквально выглядывающие из бака.
Жители Северного жилого массива опасаются остаться без света. Возле дома № 5/4 по улице Добровольского мусорный контейнер и гора отходов, включая доски и части мебели, вплотную примыкают к дверям трансформаторной подстанции. Люди переживают, что во время жары, охватившей город, весь этот хлам может загореться и спровоцировать серьезную аварию на электросетях.
А вот в центре города, на проспекте Ворошиловском, 52, площадка также периодически зарастала отходами, вызывая недовольство живущих поблизости.
В ответ на запрос редакции в пресс-службе «ЭкоЦентра» оперативно заявили, что они обо всех этих ситуациях - не в курсе:
— Системного сбоя с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ростове-на-Дону нет, — сообщили в компании. - Графики выполняются, площадки обслуживаются в штатном режиме. По указанным в запросе адресам за последнюю неделю жалоб в адрес регоператора не поступало. Утверждения о том, что мусор где-то не вывозится месяц, не соответствуют действительности. Это подтверждается фотофиксацией и данными со спутниковой системы ГЛОНАСС. Как и в любой отрасли, у нас есть объективные сложности, учитывая сезон отпусков и сегодняшнюю непростую ситуацию на АЗС. Ситуацию держим на контроле.
Свой ответ регоператор проиллюстрировал снимками убранных контейнерных площадок. При этом по улице Добровольского был прислан снимок совсем другого места с контейнером, хотя для понимания ситуации регоператору было предоставлено именно фото читателя.
После запроса реакция действительно последовала, однако была недолгой. Жительница дома на улице Еляна, вернувшись с работы, увидела, что мусор с ее площадки действительно убрали, но точечность уборки ее удивила:
— Контейнеры опустели. И даже грызуны куда-то исчезли: может быть разбежались по округе. А вот соседняя площадка как была с мусором, так и осталась.
Жительница дома на проспекте Ворошиловском порадовалась, что мусора и след простыл.
А вот ростовчанка, окна дома которой выходят на контейнерную площадку на улице Добровольского, радовалась недолго:
— Контейнер как стоял у трансформатора, так и стоит. Сейчас он опять полон мусора. А рядом с ним стоят еще и доски, ветки и какие-то части мебели. В общем все то, что отлично горит. Все это я постоянно вижу из окна, — говорит Елена.
А как обстоит ситуация с вывозом мусора у Вас? Делитесь и присылайте фотографии с точным адресом и данными о том, как часто его убирают. Сообщения ждем по номеру телефона +7 909 409 00 00.
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