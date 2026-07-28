«Вы его никогда не поймаете!»: В Ростове взяли спящими криминального короля и 63 его подельников

Криминального короля и 63 его подельников взяли без единого выстрела в Ростове. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 1921 году Ростов-на-Дону захлестнула волна кровавых налетов. Убивали сторожей, грабили склады и не щадили целые семьи. За всем этим стоял человек по прозвищу Медик — бывший красноармеец, не имевший к медицине никакого отношения. О подлинной истории криминального короля Дона рассказали в программе «Следствие вели...» с Леонидом Каневским.

Спектакль в Госбанке

Иван Меркин (все имена изменены, - прим. ред.) родился в мещанской семье. В юности торговал в лавке отца, а в 15 лет пошел работать на завод. В 1919 году парень ушел на фронт, шла Гражданская война.

Через два года вернулся в Ростов и не узнал родные улицы. Кругом гуляли богачи, а Иван смотрел на них с лютой ненавистью. Вскоре он начал грабить квартиры ростовчан, магазины и предприятия.

Иван служил в красной армии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Меркин быстро стал городской легендой. Свое прозвище Медик он получил за то, что действовал умно и расчетливо — как хирург во время сложной операции. А однажды в Госбанк уверенным шагом вошли люди в форме красноармейцев.

- Готовится нападение банды, нужно срочно поставить охрану у сейфа! — скомандовал их командир.

Управляющий поверил и провел гостей внутрь. Как только тяжелая дверь открылась, то получил сильный удар по голове. Это был сам Медик со своими людьми.

«В органах завелась «крыса»

Вскоре у Меркина появился опасный союзник — по кличке Рейко. Этот патологический садист сколотил свою шайку, но на особо крупные дела главари выезжали вместе.

- Они безжалостно застрелили главу военкомата, вырезали несколько семей и расстреляли председателя исполкома хутора Буденный, - прозвучало в эфире.

Чтобы уничтожить улики, налетчики пошли на отчаянный шаг. Они ворвались в архив милиции и сожгли все показания потерпевших. Сыщики поняли: бандиты точно знали, где лежат секретные документы. А, значит, в органах завелась «крыса».

Застолье помогло поймать преступника. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Предателями оказались двоюродные братья Николай и Федор, служившие в милиции. Именно Медик завербовал их и щедро платил за информацию.

Ловушка на пароходе

Вскоре под удар попал руководитель секретного отделения донской милиции Николай Макулин. Он возвращался домой с женой и тещей, когда Рейко с подельником открыли огонь. Оперативника застрелили на месте, перепуганных женщин пощадили. Гибель товарища потрясла милиционеров, и они начали настоящую охоту.

Оперативники придумали хитрый план. В городе пустили ложный слух: на прибывающем в Ростов-на-Дону пароходе будет перевозиться огромная касса.

И в назначенный день на борт поднялись не только головорезы, но и переодетые сотрудники милиции. В разгар пиршества на палубе появились оперативники. Рейко сразу все понял и швырнул в них пустую бутылку. В ответ прогремел меткий выстрел. Садист и еще несколько налетчиков были убиты на месте.

«Он умнее и хитрее вас»

После этого Медик стал крайне осторожен. На дела ходил только в маске. Но вскоре во время облавы задержали одного из его сообщников. Тот не выдержал и сдал адреса, где бывает вожак.

Об этом узнала Дуся — преданная сожительница Медика. Женщина бросилась предупреждать любимого. Она подбежала к знакомому двору и увидела там крепких мужчин в штатском. Краем глаза Дуся заметила на углу самого главаря. Чтобы спугнуть его, начала громко кричать на оперативников:

- Я сейчас милицию позову! Что вы здесь стоите! Украсть что хотите?

Дуся была очень предана Ивану. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Медик понял намек и скрылся. Дусю тут же скрутили. На допросе она долго держалась, а потом бросила следователям в лицо:

- Вы его никогда не поймаете! Он умнее и хитрее вас.

Очнулся уже в камере

Сыщики пошли на нестандартный ход. Они нашли авторитетного преступника, который давно отошел от дел, и убедили его открыть тайный притон. Там начали собираться все бандиты. В один из вечеров туда пришел и сам Медик.

В спиртное заранее добавили сильное снотворное. Когда банда заснула, внутрь зашли оперативники. Преступников скрутили прямо во сне и увезли.

Пробуждение стало для главаря шоком. Медик очнулся уже в камере. Поняв, что это конец, он сразу назвал адреса сообщников. В ту же ночь за решеткой оказались 64 человека, в том числе пять женщин.

Расстрел на Братском кладбище

Судьбу банды решили быстро. Из 64 арестованных 44 человека приговорили к расстрелу. Среди них оказались и три женщины, включая преданную Дусю. Уже через три дня после поимки их вывезли на Братское кладбище, где приговор привели в исполнение.

Иван вырос в семье мещан. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На свободе остались лишь единицы. Одним из них был бандит по кличке Керосин. Возмездие настигло его только в 1930 году в Краснодаре. Все это время беглец прятался под чужой фамилией и жил с новой семьей.

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