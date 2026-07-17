Перепады от +6 до +32 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 18 — 19 июля

На выходных ростовчан ждет теплая погода без дождей. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области в выходные 18 — 19 июля не станет истязать пеклом жителей и гостей Донского региона. синоптики прогнозируют жары в часы пиковой активности солнца, но умеренную. При этом ни субботу, ни воскресенье не должны омрачить дожди и шквалистый ветер, какими пугали дончан всю рабочую неделю. Подробнее о погоде на ближайшие выходные узнали в Ростовском гидрометцентре.

В субботу будет чуть прохладнее, в воскресенье - жарче. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в субботу, 18 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14 – +16 градусов, а днем потеплеет до +26 – +28.

В воскресенье, 19 июля, погода будет похожей: немного облачно, без дождей, слабый ветер. Вот только чуть поползут вверх столбики термометров: ночью будет на пару градусов теплее – до +16 – +18, а днем до +29 – +31.

Синоптики не обещают дождей или сильного ветра. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в субботу, по прогнозу, будет переменная облачность без существенных осадков. Северный и северо-восточный ветер разовьет скорость до 6 – 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов, местами опустятся до +10, а в северо-восточных районах и того ниже – всего до +6. Днем же воздух прогреется до +23 – +28 градусов, местами будет жарче, до +31.

В воскресенье погода будет похожей на субботнюю: со слабой облачностью, без осадков и небольшим ветром. А вот температура, как и в Донской столице, тоже подрастет. Ночью ожидается от +16 до +21 градуса, местами – до +9, а днем от +27 до +32.

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