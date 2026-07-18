Спасло от инвалидности: Как после падения с велосипеда у 13-летнего подростка разглядели опасную опухоль

Школьнику из Ростовской области установили титановые пластины с винтами после падения с самоката. Фото: Андрей Абрамов; ОДКБ

В детстве многие катались на велосипедах и самокатах, а падения и разбитые коленки казались обычным делом. Однако, как показывает практика врачей, сегодня такие травмы становятся гораздо серьезнее и все чаще заканчиваются операцией.

– Пострадавшие – как правило, подростки 12-16 лет, – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии ОДКБ, кандидат медицинских наук Сергей Рябоконев. - . Многие поступают с тяжелыми травмами головы, брюшной полости и опорно-двигательного аппарата. Переломы, как закрытые, так и открытые, нередко со смещением, требуют хирургического лечения, иногда экстренного. В ряде случаев высоки риски инвалидизации, а восстановительный период занимает длительное время.

Титановые пластины после самоката

Так, 12-летний мальчик из Ростовской области упал с самоката и получил травмы, после которых потребовалась экстренная госпитализация. Неделю он находился на скелетном вытяжении в качестве предоперационной подготовки, а затем был переведен в ОДКБ, где хирурги уже установили ему титановые пластины с винтами.

Хирурги установили ему титановые пластины с винтами. Фото: ОДКБ

– После снятия повязки наступает этап реабилитации, - объяснили специалист. - Достаточно длительное время пациент должен соблюдать двигательные ограничения.

Сейчас школьник находится под наблюдением врачей по месту жительства и периодически приезжает на осмотры в областной центр.

Упал с велосипеда - нашли опухоль

Но случилось и так, что падение помогло выявить опасное заболевание, которое до этого никак не проявлялось. Так, 13-летний подросток катался на велосипеде, в результате - получил перелом костей голени. Однако на рентгеновском снимке врачи обнаружили не только это, но и кистозное патологическое новообразование, которое уже успело истончить костную ткань и поразить ее структуру.

13-летний подросток упал с велосипеда, сломал обе кости голени, а еще у него нашли опухоль. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Хирурги провели школьнику сложную операцию.

– Операция носила комбинированный характер: удаление новообразования, укрепление стенок и замещение этой полости трансплантатом и наложение металлоконструкций, – пояснил Сергей Рябоконев

Как объяснил специалист, новообразование не было связано с падением, но при более тяжелой травме состояние подростка могло стать критическим, а последствия — привести к инвалидности.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Каждый день молилась о внуках»: В Ростове мама и дочка родили с разницей в один день