Три недели терпела боль и ела через трубочку: В Ростове школьница с двусторонним вывихом челюсти удивила даже врачей

Ростовские врачи спасли подростка с двусторонним вывихом челюсти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Три недели боли, жидкая пища и ни одного визита к врачу. В Областной детской клинической больнице Ростова-на-Дону рассказали историю 14-летней девочки с двусторонним вывихом челюсти, которая удивила даже опытных хирургов.

Не могла нормально говорить

Школьница почти месяц не могла сомкнуть челюсть. Редчайший двусторонний вывих превратил ее жизнь в настоящее испытание. Она не могла нормально разговаривать, жевать и даже глотать, питаясь все это время только жидкой пищей через трубочку.

Медикам пришлось проводить полноценную операцию. Фото: ОДКБ

Врачи признаются: подобное встречается настолько редко, что многие коллеги за всю практику не сталкивались с таким ни разу. Но еще больше специалистов поразило другое: родители три недели не вели ребенка к врачу.

Все это время девочка терпела боль, не могла закрыть рот и мучилась при каждом движении челюсти. Почему взрослые не обратились за помощью — остается загадкой. Но драгоценное время было упущено.

Мышцы деформировались

Когда пациентка, наконец, попала в руки челюстно-лицевых хирургов, те увидели печальную картину.

– Очевидный диагноз был подтвержден по итогам КТ-исследования. Мышцы и связки за время застарелого вывиха деформировались, «перестроились», – пояснил заведующий хирургическим отделением ОДКБ Сергей Карнут.

Если бы девочку привезли вовремя, врач вправил бы челюсть за несколько минут. Но здесь все оказалось гораздо сложнее.

– Вывих челюсти желательно вправлять в первые сутки после происшествия. Тогда в подавляющем большинстве случаев это проходит без последствий и мучительных ощущений.

К слову, чтобы получить двусторонний вывих, не обязательно упасть. Это может случиться даже при широком зевке, активной мимике или неудачных стоматологических манипуляциях.

Три недели с шиной

В итоге медикам пришлось проводить полноценную операцию. Сначала нужно было расслабить спазмированные мышцы, затем аккуратно вернуть сустав на место. Чтобы закрепить результат и дать тканям время правильно срастись, челюсть зафиксировали специальной шиной.

– В итоге все окончилось хорошо. Мы помогли пациентке.

Теперь девочке предстоит носить ее три недели — ровно столько, сколько она уже мучилась до визита к врачам.

Годами не ходила к врачу

Случаи, когда люди терпят боль и неудобства, но не идут в больницу, не редки. Несколько лет назад на прием к врачу пришла 69-летняя дончанка, которая три года не посещала больниц, пока у нее не нашли рак.

Дончанка три года не посещала больниц, пока у нее не нашли рак. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина пришла в поликлинику № 9 с жалобами на кровянистые выделения и ухудшение самочувствия. Ей сделали УЗИ и взяли мазки. Диагноз оказался серьезным: дисплазия шейки матки 2–3 степени и образование. Причем дисплазия третей степени считается предраковой.

Пациентку срочно направили в гинекологическое отделение 6-й больницы на операцию и биопсию. Гистология показала умеренно дифференцированный плоскоклеточный рак. Это агрессивная форма, при которой клетки быстро делятся и поражают ткани. В итоге женщину направили к онкологу.

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