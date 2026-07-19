Загорелись поле пшеницы и сухая трава: Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 19 июля 2026

В ночь на воскресенье, 19 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье, 19 июля, Ростовская область подверглась беспилотной атаке. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, бойцы ПВО защищали небо над Донским краем, но, к сожалению, не обошлось без последствий. Рассказываем подробнее о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 19 июля 2026.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 19 июля 2026: что случилось

Прошлой ночью Донской регион подвергся воздушной атаке. О последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 19 июля 2026 и том, что случилось, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около полутора десятков БПЛА и ракеты уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области, — написал глава региона в своем канале. — Воздушной атаке подверглись Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский и Каменский районы.

Юрий Слюсарь уточнил информацию о погибших и пострадавших. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 19 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Юрий Слюсарь уточнил информацию о погибших и пострадавших, рассказывая о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 19 июля 2026.

- Пострадавших нет, — заверил губернатор.

Глава региона подробнее рассказал об ущербе от последствий беспилотной атаки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 19 июля 2026: ущерб

Глава региона подробнее рассказал об ущербе от последствий беспилотной атаки на Ростовскую область на 19 июля 2026.

- В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано, — уточнил губернатор. — В Тарасовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.

Напомним, днем ранее, 18 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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