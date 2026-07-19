Три человека погибли, четверо - в больнице: На трассе под Ростовом внедорожник вылетел на встречку и протаранил легковушку

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Смертельная авария в Неклиновском районе Ростовской области унесла жизни троих человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в Управлении ГАИ по Ростовской области.
ДТП произошло в среду, 9 июля, в 01:45, на 102-м километре трассы «Новороссия» Р-280. В этом месте ведутся дорожные работы.
- По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, — рассказали в Госавтоинспекции. — Выезд на встречку был запрещен временной разметкой. Там внедорожник столкнулся с Lada Priora под управлением 46-летнего водителя.
От сильного удара обе машины съехали в левый кювет.
В результате аварии на месте погибли водитель Lada Priora и 29-летний пассажир Toyota. Еще один пассажир внедорожника — 51-летний мужчина — скончался в карете скорой помощи.
Травмы получили еще четыре человека. Все они находились в Toyota: сам водитель и трое пассажиров — 51 год, 63 и 30 лет. Пострадавших доставили в больницу.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в зонах дорожных работ. Временная разметка и сужение полос требуют повышенного внимания. Соблюдение ПДД — залог безопасности всех участников движения.
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Фото: Ольга ЮШКОВА.
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