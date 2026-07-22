«Не звони мне. Ее больше нет»: Пропавшую 38-летнюю помощницу юриста нашли у озера далеко от дома в Ростове

Тело пропавшей ростовчанки с признаками насильственной смерти обнаружили в озере. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Больше недели в Ростове-на-Дону искали 38-летнюю Стефанию. Женщина работала помощницей юриста, занималась спортом и вела активный образ жизни. 8 июля ростовчанка внезапно пропала, а 22 июля волонтеры сообщили, что она погибла.

«Когда перезвонила через 15 минут, телефон был недоступен»

Напомним, Стефания пропала при достаточно загадочных обстоятельствах. Вечером, по словам подруги, она сказала маме, что скоро вернется, и вышла из дома. Женщина вышла на улицу в черных лосинах, майке и розовых кедах. С собой у нее были только телефон и банковская карта. Судя по всему, хотела сходить в магазин.

Опознание назначено на понедельник. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Если бы человек собирался куда-то уехать, то взял бы сумку или какие-то вещи. А так — ничего, — вспоминает подруга.

По ее словам, мать пропавшей как будто сразу почувствовала неладное и начала искать дочь.

- Когда она перезвонила всего через 15 минут, телефон Стефпании уже был недоступен. Возле их дома небольшой пруд, и местность там совсем не городская.

Страшный звонок

К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция. Ориентировки с особыми приметами разошлись по всему городу. А в среду, 22 июля, в соцсетях волонтерской группы появилось сообщение: «Найдена. Погибла».

Информацию подтвердила подруга пропавшей.

Стефания вышла на 15 минут в магазин. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- В субботу днем я созванивалась с мамой Стефании. Мы спокойно пообщались, плохих новостей тогда еще не было. А буквально через полчаса я набрала ее снова, и услышала в трубке: «Не звони мне. Со мной связался участковый. Тело нашли у озера далеко от дома. Ее больше нет».

Что произошло с ростовчанкой, пока неизвестно. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Отметим, все обстоятельства исчезновения и гибели женщины установят специалисты.

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