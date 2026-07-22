«Не звони мне. Ее больше нет»: Пропавшую 38-летнюю помощницу юриста нашли у озера далеко от дома в Ростове

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Больше недели в Ростове-на-Дону искали 38-летнюю Стефанию. Женщина работала помощницей юриста, занималась спортом и вела активный образ жизни. 8 июля ростовчанка внезапно пропала, а 22 июля волонтеры сообщили, что она погибла.
Напомним, Стефания пропала при достаточно загадочных обстоятельствах. Вечером, по словам подруги, она сказала маме, что скоро вернется, и вышла из дома. Женщина вышла на улицу в черных лосинах, майке и розовых кедах. С собой у нее были только телефон и банковская карта. Судя по всему, хотела сходить в магазин.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Если бы человек собирался куда-то уехать, то взял бы сумку или какие-то вещи. А так — ничего, — вспоминает подруга.
По ее словам, мать пропавшей как будто сразу почувствовала неладное и начала искать дочь.
- Когда она перезвонила всего через 15 минут, телефон Стефпании уже был недоступен. Возле их дома небольшой пруд, и местность там совсем не городская.
К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция. Ориентировки с особыми приметами разошлись по всему городу. А в среду, 22 июля, в соцсетях волонтерской группы появилось сообщение: «Найдена. Погибла».
Информацию подтвердила подруга пропавшей.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
- В субботу днем я созванивалась с мамой Стефании. Мы спокойно пообщались, плохих новостей тогда еще не было. А буквально через полчаса я набрала ее снова, и услышала в трубке: «Не звони мне. Со мной связался участковый. Тело нашли у озера далеко от дома. Ее больше нет».
Что произошло с ростовчанкой, пока неизвестно. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
Отметим, все обстоятельства исчезновения и гибели женщины установят специалисты.
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