Сначала жара до +36, а потом дождь: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 20 — 24 июля

Неделя начнется с жарких дней, а позже придет прохлада. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Погода в Ростовской области на неделе 20 — 24 июля сначала будет жаркой: в первые три дня воздух будет прогреваться до +36 градусов. А в четверг начнутся дожди, которые принесут прохладу. Подробный прогноз на ближайшую рабочую пятидневку узнали у синоптиков Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 20 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +32 – +34 градуса. В регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Во вторник и среду, 21 и 22 июля, станет еще жарче. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер западной четверти задует со скоростью 6 – 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +18 – +20 градусов, днем поднимутся до +33 – +35.

А вот в четверг, 23 июля, синоптики обещают, что станет прохладнее. Весь день будет пасмурным и дождливым, вечером осадки усилятся. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +22 градусов, а днем немногим больше – до +26.

В четверг воздух станет остывать. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

В пятницу, 24 июля, дожди продолжатся до середины дня, а после небо прояснится. Северо-западный с переходом на северный ветер разовьет скорость до 8 – 13 метров в секунду. Ночью воздух остынет до +20 градусов, а днем прогреется до +26.

В Ростовской области в понедельник и вторник также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15 – +20 градусов, местами упадет до +11, днем же установится жара до +30 – +35. По области объявлена высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность.

В среду синоптики также прогнозируют переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в остальной период обойдется без существенных осадков. Ветер западной четверти разовьет скорость до 6 – 11 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 – 18. Ночью воздух остынет до +17 – +22 градусов, местами до +13, а днем будет жарко – до +31 – +36.

Жара продлится три дня и сменится дождями. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

В четверг будет пасмурный, дождливый день. Ветер северной четверти задует со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +20 – +23 градусов, а днем поднимутся до +27 – +30.

В пятницу ожидается переменная облачность. Северо-восточный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6 – 11 метров в секунду, возможны порывы до 13 – 15. Ночью температура воздуха составит +20 градусов, а днем +24 на севере и до +29 на юге.

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