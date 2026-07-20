41-летняя ростовчанка разбилась в ДТП. Фото: соцсети

Погибла известная в ростовском мотосообществе байкерша и мать двоих детей, которую многие знали по псевдониму Соната. Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» близкие 41-летней Софии, женщина попала в аварию на мотоцикле 17 июля. Рассказываем, что известно о маме-байкере Сонате, которая разбилась в ДТП в Ростове-на-Дону.

Что известно о маме-байкере Сонате, которая разбилась в ДТП в Ростове-на-Дону

По словам близких, София была замужем, воспитывала двух сыновей 10 и 12 лет. Когда-то женщина получила профессию фармацевта, но решила посвятить себя воспитанию детей.

При этом многочисленные домашние хлопоты не мешали ростовчанке заниматься любимым хобби.

У женщины остались двое сыновей. Фото: соцсети

- Соня больше 15 лет отдала мотокультуре. Состояла в известных клубах, старалась не пропускать пробеги, участвовала в фестивалях. Редко мероприятия проходили без ее участия, она горела этим. При этом всегда оставалась любящей и заботливой мамой, - рассказал один из родственников ростовчанки.

Близкие поддерживали Софию. Даже в путешествия с семьей ростовчанка отправлялась на байке: родные ехали рядом. Родные не переживали - женщина была опытным водителем.

София отдала мотокультуре больше 15 лет. Фото: соцсети

Как погибла известная мама-байкерша из Ростова-на-Дону: подробности ДТП

По словам родных, ДТП произошло в микрорайоне Стройгородок, недалеко от мемориала «Авиаторам всех поколений».

- Местность там нельзя назвать опасной, дорога ровная. Но по какой-то причине она съехала в разделительный палисадник и врезалась в бордюр.

С места происшествия Софию экстренно забрала скорая. Несмотря на усилия врачей, позже женщина скончалась в реанимации.

Точная дата прощания с погибшей пока неизвестна. Фото: соцсети

Происшествие прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области. По данным ведомства, предварительно, водитель мотоцикла «Харлей Дэвидсон» двигался по улице Таганрогской со стороны Малиновского в направлении улицы Дачной.

- Водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - бордюр. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем скончался.

В полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ростовчанка часто путешествовала с семьей и даже в эти поездки отправлялась на мотоцикле. Фото: соцсети

Когда похороны известной мамы-байкера Сонаты из Ростова-на-Дону

Сейчас дети Софии - с бабушкой и отцом. В настоящее время семья ищет свидетелей , у которых есть записи с камер наблюдения или какие-либо другие данные об аварии.

Точная дата прощания с ростовчанкой пока неизвестна.

«КП-Ростов-на-Дону» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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