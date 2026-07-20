«Спустил сына вниз, держа за ручки»: В Ростовской области пятилетний мальчик вместе с папой спас котенка, упавшего в люк

В Шахтах Ростовской области 5-летний Тимофей Черепанов стал настоящим местным героем. Фото: из архива героя публикации.

В Шахтах Ростовской области пятилетний Тимофей Черепанов стал настоящим местным героем. Мальчик вместе с папой спас крошечного рыжего котенка, который провалился в технический люк. Отец мальчика Игорь Черепанов рассказал «КП-Ростов-на-Дону» рассказал подробности этой истории.

Падал в люк из-за проблем со зрением

В начале июля во дворе многоэтажки, где живут Черепановы, местная бездомная кошка родила котят. Соседи часто наблюдали, как малыши бегают по траве. У одного из них - рыжего котенка - гноились глазки, он почти ничего не видел.

Из-за слепоты котенок не мог нормально ориентироваться в пространстве. Фото: из архива героя публикации.

Из-за проблем со зрением котенок не мог нормально ориентироваться в пространстве и постоянно попадал в беду. Во дворе находился открытый технический люк глубиной в полтора метра, куда бедолага и проваливался.

- В первый раз я его оттуда достал сам, — рассказывает Игорь Черепанов. — Сразу хочу ответить особо любопытным комментаторам: никаких скоплений газов или опасных испарений на дне нет. Я сам там был и все проверил, прежде чем подключать к спасению ребенка.

Держал сына за ручки

Спустя некоторое время котенок упал в люк снова. Игорю пришлось попросить помощи у сына - у мужчины была травма ноги.

Во дворе многоэтажки, где живут Черепановы, местная уличная кошка родила котят. Фото: МЧС РО.

- Да и тесно там взрослому человеку, трудно развернуться и достать животное. Поэтому позвал Тимофея. Я аккуратно спускал сына вниз, держа за ручки, а он ловко доставал бедолагу.

После этого случая семья поняла: на улице котенку не выжить. Либо он снова упадет в люк, либо станет жертвой собак. Черепановы решили забрать рыжего домой. Имя новому члену семьи пятилетний Тимофей выбрал быстро благодаря окрасу шерстки - Абрикос.

Семья из четырех котов

В квартире Черепановых пушистого гостя встретили приветливо. Супруга Игоря Ангелина не может спокойно смотреть на страдания четвероногих: ранее она забрал с улицы двух кошек и кота.

- Кошки у нас постоянно, жена их очень любит. — улыбается Игорь. — Самая старшая Матильда живет с нами уже шестой год. Как-то мы заезжали в гараж в сильный ливень, и увидели кошечку. Так и забрали.

Мальчик смог посидеть в кабине пожарной машины и познакомиться с работой спасателей. Фото: МЧС РО.

Еще двое хвостатых, Вася и Дуся, появились в квартире тоже благодаря доброте Ангелины. Женщина приютила беременную уличную кошку. Она родила котят, а вскоре после этого ушла и не вернулась. Малышей пришлось оставить себе.

К новому соседу Абрикосу эта троица отнеслась благосклонно и сразу приняла в свою стаю. Хозяева лечат ему глазки, воспаление постепенно спадает. В будущем Абрикос, скорее всего, станет «домашне-уличным» — будет ночевать в квартире, но выходить гулять во двор.

Сотрудники МЧС пригласили пятилетнего героя в пожарную часть. Фото: МЧС РО.

Решил, что людям нужен позитив

История могла бы так и остаться незамеченной, если бы не друг семьи. Он узнал о поступке Тимофея и Игоря и решил, что в потоке тяжелых новостей людям просто необходим позитив. Мужчина позвонил спасателям и рассказал об этом случае.

Сотрудники МЧС пригласили пятилетнего героя в пожарную часть. Там Тимофею торжественно вручили грамоту, памятные подарки и провели для него настоящую экскурсию. Мальчик смог посидеть в кабине пожарной машины и познакомиться с работой спасателей.

- Когда ребенок с ранних лет проявляет сострадание и готовность прийти на помощь, это заслуживает самого искреннего уважения. Такие поступки формируют настоящих людей, — отметил начальник третьего пожарно-спасательного отряда Сергей Черновалов.

В квартире Черепановых пушистого гостя встретили приветливо. Фото: из архива героя публикации.

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