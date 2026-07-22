В Ростовской области местный житель застрелил из пневматической винтовки. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области местный житель застрелил соседского котенка. Причем произошло это на глазах у подростка, который в этот момент оказался рядом. Мать мальчика обратилась в полицию, а после - в суд. Но, оказалось, что жизнь кота по закону стоит всего 300 рублей...

Поступок мужчина объяснил местью

Вечером 14-летний Дима (все имена изменены, - прим. ред.) гулял во дворе частного дома. Компанию ему составлял четырехмесячный котенок по кличке Филя.

В какой-то момент серо-голубой питомец запрыгнул на крышу соседского сарая. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В какой-то момент серо-голубой питомец запрыгнул на крышу соседского сарая. Мальчик подошел к чужому участку и стал звать пушистика обратно. Но тут со стороны двора соседей раздался звук выстрела. В ту же секунду Филя обмяк и скатился с крыши прямо на землю. Испуганный подросток сразу позвонил маме.

- Мама, котенок мертв! — плакал в трубку Дима.

Женщина попыталась успокоить сына, а затем сразу обратилась в полицию.

Наряд приехал быстро. Выяснилось, что стрелял сосед — взрослый мужчина, работающий электриком на местном предприятии. Он не стал отпираться и добровольно выдал участковому пневматическую винтовку. Поступок мужчина объяснил местью.

Свой поступок мужчина объяснил местью за хозяйство. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Я сидел дома, увидел в окно серую кошку на крыше сарая, — рассказывал мужчина полицейским. — Вспомнил, что пару дней назад какое-то животное съело моих цыплят. Решил, что передо мной - тот самый хищник. Достал ружье и прицелился.

А вот то, что рядом находился подросток, соседа совершенно не смутило.

Цена жизни — 300 рублей

Мать Димы написала заявление в полицию. Семья надеялась на справедливость, но дальше начались сухие бюрократические процедуры. По закону домашнее животное считается имуществом. Чтобы составить протокол, правоохранителям потребовалась официальная справка о стоимости убитого кота.

Документ гласил: цена беспородного котенка окраса «табби» составляет ровно 300 рублей. Поскольку материальный ущерб признали «незначительным», уголовное дело возбуждать не стали. Действия соседа квалифицировали по административной статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

Полиция приехала быстро. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рассматривать материалы поручили районному суду. На заседание не пришли ни одна из сторон. Мать Димы лишь отправила телефонограмму с просьбой назначить соседу максимально возможное наказание. А тот передал письменное заявление, в котором указал, что с протоколом полностью согласен и раскаивается.

Судья изучил рапорты, объяснения сторон, акт осмотра и справку о стоимости. Признание вины зачли как смягчающее обстоятельство. Отягчающих факторов в деле не нашлось. В итоге мужчину признали виновным, но наказание оказалось символическим — административный штраф в размере 500 рублей.

Комментарий юриста

«По закону животное — это вещь»

Почему за убийство питомца дают такой маленький штраф? Ситуацию разъяснилат юрист по гражданским делам из Ростова Татьяна Руденко:

- По Гражданскому кодексу РФ домашний питомец приравнивается к имуществу — как стул или телефон. Поэтому полиция обязана оценивать его стоимость в рублях, - объясняет эксперт. - Чтобы завести уголовное дело за уничтожение чужих вещей, ущерб должен составлять минимум 5 000 рублей. Беспородного кота оценили всего в 300 рублей. Итог — административный штраф.

Вечером 14-летний Дима (все имена изменены, - прим. ред.) гулял во дворе своего частного дома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Привлечь соседа за жестокое обращение с животными тоже вряд ли выйдет. Мужчина заявил, что спасал цыплят. Доказать хулиганский или садистский мотив в таком случае почти невозможно.

- Но при этом мать имеет полное право подать иск о компенсации морального вреда. Мальчик стал свидетелем гибели любимца и пережил сильный стресс. В подобных случаях суды часто взыскивают с виновника десятки тысяч рублей. Это ударит по карману стрелка гораздо сильнее, чем тот самый назначенный, по сути, копеечный штраф.

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