В Ростове-на-Дону «Новые люди» поучаствовали в фестивале уличной музыки в рамках проекта «Голос города»

Фото: Партия «Новые люди»

В прошлом году проект впервые запустился в донской столице и сразу завоевал сердца зрителей. Проект «Голос города» направлен на поддержку музыкантов, художников, танцоров и артистов оригинального жанра. Для них оборудуют специальные площадки, где начинающие исполнители могут поделиться своим творчеством и найти первых зрителей, а опытные артисты - представить новый материал и расширить аудиторию.

Фото: Партия «Новые люди»

В этом году фестиваль прошёл на территории городского двора «Новая Земля» и подтвердил: интерес к живой музыке в Ростове только растёт. Если в прошлом году проект только набирал обороты, то сейчас он вышел на новый уровень. Гвоздём программы стало выступление группы «Жара» - коллектива, который уже давно знаком ростовской публике своим умением заряжать зал энергией с первых аккордов

Фото: Партия «Новые люди»

- «Голос Города» - это проект прежде всего о людях и их свободе самовыражения. Уличная культура - это дух города, то, что делает его особенным, интересным. Этот проект - возможность заявить о себе: на сцене, в городе и в интернете. Современный артист должен иметь право свободно продвигать своё творчество, находить аудиторию и зарабатывать на своей работе.У нас много талантливых людей, поэтому пора завязывать с тратой бюджета на знаменитых артистов и давать дорогу своим, - отметил лидер фракции «Новые люди» в городской Думе Александр Чухлебов.

Фото: Партия «Новые люди»

В проекте «Голос города» партия «Новые люди» принимает участие с 2023 года. Сегодня к нему присоединились уже 30 регионов и 2,5 тысячи участников. Для многих из них «Голос города» стал первой ступенькой к карьере профессиональных артистов.