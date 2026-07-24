Снимал на телефон и отправлял запись куратору: Начался суд над подростками, которые подожгли релейные шкафы на ж/д станции

Подростки пойдут под суд за поджог на железнодорожной станции. Видеозапись преступления отправлялась куратору по телефону. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

25 июля отмечается профессиональный праздник День сотрудника органов следствия РФ. О происшествиях, случившихся на транспорте и последовавшем наказании, рассказал замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Сабадаш.

ВОЗМЕСТИЛИ УЩЕРБ НА 26 МЛН

- В этом году нашему управлению - пять лет, - начал разговор Виталий Васильевич.

- Его компетенция распространяется на 51 субъект РФ. Южный транспортный регион охватывает территории Северо-Кавказского и часть Южного округов (за исключением города Севастополь и Республики Крым), а также ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Саратовской областей. Мы расследуем уголовные дела и проводим процессуальные проверки, связанные с безопасностью движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспортов.

- Каким для Южного транспортного региона стало первое полугодие?

- Транспортная сфера — всегда зона повышенного риска, где любая ошибка или нарушение могут привести к тяжелым последствиям. При этом, несмотря на обширную географию и нагрузку, все наши подразделения обеспечивали своевременное реагирование на происшествия и качественное расследование. За этот период окончено свыше 130 уголовных дел, из которых 107 направлены в суд. В ходе следствия возмещен ущерб на сумму более 26 млн рублей. И эти показатели отражают не только объем, но и качество проделанной работы.

Замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Сабадаш. Фото: Личный архив героя публикации.

ПРИЧИНА №1 – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

- Какие из транспортных происшествий в минувшем году вы считаете наиболее показательными?

- Практика наглядно показывает, что подавляющее большинство трагических происшествий связано с человеческим фактором, нарушением установленных правил и требований безопасности. Летом также заметно увеличивается число происшествий на воде с маломерными судами. Нередко причиной трагедий становится неосторожность судоводителей — тех, кто управляет катерами, моторными лодками и гидроциклами.

- Давайте, приведем примеры…

- В этом году завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего судоводителя маломерного судна. Следствием установлено, что он оказывал платные услуги по прогулке в акватории Черного моря от причала центрального пляжа села Кабардинка. Совершая резкие маневры и развороты во время движения с креном судна то на правый, то на левый борт, а также выбрав небезопасную скорость движения, он не осуществил контроль за двумя пассажирами на борту. В результате один из них упал на палубу и получил телесные повреждения.

В том же Краснодарском крае капитан морского судна признан судом виновным в нарушении правил безопасности движения. Следствием и судом было установлено, что подсудимый осуществлял перевозку карбоната кальция из порта Искендерун в порт Новороссийск. Находясь на якорной стоянке в районе села Кабардинка, сухогруз потерпел крушение. Причиной стало бездействие капитана по обеспечению безопасности судна в условиях штормовой погоды. Получив сигнал о надвигающемся шторме, он, в нарушение установленного регламента, не снял сухогруз с якоря и не увел его в дрейф, что привело к затоплению, гибели второго помощника капитана, причинению экологического ущерба акватории Черного моря, а также материального ущерба владельцу судна. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселении, лишив права на два года заниматься деятельностью по управлению водным транспортом.

Транспортная сфера — всегда зона повышенного риска. Фото: предоставлено Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

ВПЛОТЬ ДО ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

- Ж/д транспорт считается одним из самых безопасных, но трагедии случаются и там.

- Одно из таких произошло 10 марта на погрузочно-выгрузочном пути грузового двора ж/д станции Горячий Ключ, при выполнении маневровой работы – перестановки 20 груженых вагонов локомотивом, произошел сход трех из них, груженных листовой сталью. В результате, вагоны и элементы инфраструктуры получили повреждения, что повлекло причинение крупного ущерба на сумму свыше 1 млн рублей. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

- В наш обиход прочно вошло слово «диверсия», кто сегодня за этим стоит?

- Меняются формы и инструменты совершения диверсий, но принцип остается тем же: человека вводят в заблуждение, манипулируют его эмоциями, используют доверчивость, иногда — возраст, иногда — сложную жизненную ситуацию. Через мессенджеры и соцсети ему навязывают ощущение «важной миссии», обещают награды. В результате он становится соучастником тяжких преступлений, но все это не снимает с него ответственность.

- Давайте, приведем пример.

- В текущем году нами завершено расследование уголовного дела в отношении трех лиц. Следствием установлено, что 16-летний обвиняемый в ходе переписки с незнакомым лицом в мессенджере согласился за денежное вознаграждение совершить теракт и привлек к этому знакомых. В августе 2025-го они подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на перегоне станций, обеспечивающие работу ж/д транспорта. Один из участников снимал происходящее на телефон и отправлял видеозапись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Верно ли, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы?

- Да. Кроме того, законодательно ужесточено наказание за вовлечение несовершеннолетнего в террористическую и диверсионную деятельность. При этом обращаю внимание, что лица, вовлеченные в нее и добровольно отказавшиеся от совершения преступлений, в соответствии со ст. 31 УК РФ не подлежат уголовной ответственности.

Ж/д транспорт считается одним из самых безопасных, но трагедии случаются и там.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

- Полеты гражданской авиации из аэропорта Платов пока временно прекращены. А как обстоят дела в ближайших к Ростову авиационных гаванях?

- Не так давно следователями завершено расследование уголовного дела по падению вертолета «Ка-226» в Дагестане. В результате авиапроисшествия находившихся на борту пять человек погибли, один - сильно пострадал. Собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб в размере 15 млн рублей.

Как оказалось, во время посадки пилот допустил ряд нарушений норм, правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Результаты расследования показали, что начальник летно-испытательного комплекса предприятия допустил к управлению воздушным судном пилота в отсутствие у последнего необходимой квалификационной категории, свидетельства, действующего медицинского заключения, часов налета на воздушных судах данного типа, проверки навыков управления, а также при превышении максимальной взлетной массы вертолета.

- Летние каникулы – время активного отдыха и путешествий. Чтобы Вы пожелали читателям в плане безопасности и правил поведения во время нахождения на транспорте?

- Безопасность начинается с личной ответственности. Хочется пожелать, чтобы летние путешествия были яркими, интересными и абсолютно безопасными. Соблюдение простых правил, таких, как применение спасательных жилетов при катании на водных аттракционах, переход железнодорожных путей только по пешеходным переходам, соблюдение инструкции экипажа воздушного транспорта, поможет сохранить здоровье и хорошее настроение на весь отдых.

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