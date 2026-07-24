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Общество24 июля 2026 10:15

Снимал на телефон и отправлял запись куратору: Начался суд над подростками, которые подожгли релейные шкафы на ж/д станции

О расследовании резонансных уголовных дел рассказал замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Сабадаш
Татьяна ЛЫСЕНКО
Подростки пойдут под суд за поджог на железнодорожной станции. Видеозапись преступления отправлялась куратору по телефону.

Подростки пойдут под суд за поджог на железнодорожной станции. Видеозапись преступления отправлялась куратору по телефону.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

25 июля отмечается профессиональный праздник День сотрудника органов следствия РФ. О происшествиях, случившихся на транспорте и последовавшем наказании, рассказал замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Сабадаш.

ВОЗМЕСТИЛИ УЩЕРБ НА 26 МЛН

- В этом году нашему управлению - пять лет, - начал разговор Виталий Васильевич.

- Его компетенция распространяется на 51 субъект РФ. Южный транспортный регион охватывает территории Северо-Кавказского и часть Южного округов (за исключением города Севастополь и Республики Крым), а также ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Саратовской областей. Мы расследуем уголовные дела и проводим процессуальные проверки, связанные с безопасностью движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспортов.

- Каким для Южного транспортного региона стало первое полугодие?

- Транспортная сфера — всегда зона повышенного риска, где любая ошибка или нарушение могут привести к тяжелым последствиям. При этом, несмотря на обширную географию и нагрузку, все наши подразделения обеспечивали своевременное реагирование на происшествия и качественное расследование. За этот период окончено свыше 130 уголовных дел, из которых 107 направлены в суд. В ходе следствия возмещен ущерб на сумму более 26 млн рублей. И эти показатели отражают не только объем, но и качество проделанной работы.

Замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Сабадаш.

Замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Сабадаш.

Фото: Личный архив героя публикации.

ПРИЧИНА №1 – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

- Какие из транспортных происшествий в минувшем году вы считаете наиболее показательными?

- Практика наглядно показывает, что подавляющее большинство трагических происшествий связано с человеческим фактором, нарушением установленных правил и требований безопасности. Летом также заметно увеличивается число происшествий на воде с маломерными судами. Нередко причиной трагедий становится неосторожность судоводителей — тех, кто управляет катерами, моторными лодками и гидроциклами.

- Давайте, приведем примеры…

- В этом году завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего судоводителя маломерного судна. Следствием установлено, что он оказывал платные услуги по прогулке в акватории Черного моря от причала центрального пляжа села Кабардинка. Совершая резкие маневры и развороты во время движения с креном судна то на правый, то на левый борт, а также выбрав небезопасную скорость движения, он не осуществил контроль за двумя пассажирами на борту. В результате один из них упал на палубу и получил телесные повреждения.

В том же Краснодарском крае капитан морского судна признан судом виновным в нарушении правил безопасности движения. Следствием и судом было установлено, что подсудимый осуществлял перевозку карбоната кальция из порта Искендерун в порт Новороссийск. Находясь на якорной стоянке в районе села Кабардинка, сухогруз потерпел крушение. Причиной стало бездействие капитана по обеспечению безопасности судна в условиях штормовой погоды. Получив сигнал о надвигающемся шторме, он, в нарушение установленного регламента, не снял сухогруз с якоря и не увел его в дрейф, что привело к затоплению, гибели второго помощника капитана, причинению экологического ущерба акватории Черного моря, а также материального ущерба владельцу судна. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселении, лишив права на два года заниматься деятельностью по управлению водным транспортом.

Транспортная сфера — всегда зона повышенного риска. Фото: предоставлено Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

Транспортная сфера — всегда зона повышенного риска. Фото: предоставлено Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

ВПЛОТЬ ДО ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

- Ж/д транспорт считается одним из самых безопасных, но трагедии случаются и там.

- Одно из таких произошло 10 марта на погрузочно-выгрузочном пути грузового двора ж/д станции Горячий Ключ, при выполнении маневровой работы – перестановки 20 груженых вагонов локомотивом, произошел сход трех из них, груженных листовой сталью. В результате, вагоны и элементы инфраструктуры получили повреждения, что повлекло причинение крупного ущерба на сумму свыше 1 млн рублей. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

- В наш обиход прочно вошло слово «диверсия», кто сегодня за этим стоит?

- Меняются формы и инструменты совершения диверсий, но принцип остается тем же: человека вводят в заблуждение, манипулируют его эмоциями, используют доверчивость, иногда — возраст, иногда — сложную жизненную ситуацию. Через мессенджеры и соцсети ему навязывают ощущение «важной миссии», обещают награды. В результате он становится соучастником тяжких преступлений, но все это не снимает с него ответственность.

- Давайте, приведем пример.

- В текущем году нами завершено расследование уголовного дела в отношении трех лиц. Следствием установлено, что 16-летний обвиняемый в ходе переписки с незнакомым лицом в мессенджере согласился за денежное вознаграждение совершить теракт и привлек к этому знакомых. В августе 2025-го они подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на перегоне станций, обеспечивающие работу ж/д транспорта. Один из участников снимал происходящее на телефон и отправлял видеозапись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Верно ли, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы?

- Да. Кроме того, законодательно ужесточено наказание за вовлечение несовершеннолетнего в террористическую и диверсионную деятельность. При этом обращаю внимание, что лица, вовлеченные в нее и добровольно отказавшиеся от совершения преступлений, в соответствии со ст. 31 УК РФ не подлежат уголовной ответственности.

Ж/д транспорт считается одним из самых безопасных, но трагедии случаются и там.

Ж/д транспорт считается одним из самых безопасных, но трагедии случаются и там.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

- Полеты гражданской авиации из аэропорта Платов пока временно прекращены. А как обстоят дела в ближайших к Ростову авиационных гаванях?

- Не так давно следователями завершено расследование уголовного дела по падению вертолета «Ка-226» в Дагестане. В результате авиапроисшествия находившихся на борту пять человек погибли, один - сильно пострадал. Собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб в размере 15 млн рублей.

Как оказалось, во время посадки пилот допустил ряд нарушений норм, правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Результаты расследования показали, что начальник летно-испытательного комплекса предприятия допустил к управлению воздушным судном пилота в отсутствие у последнего необходимой квалификационной категории, свидетельства, действующего медицинского заключения, часов налета на воздушных судах данного типа, проверки навыков управления, а также при превышении максимальной взлетной массы вертолета.

- Летние каникулы – время активного отдыха и путешествий. Чтобы Вы пожелали читателям в плане безопасности и правил поведения во время нахождения на транспорте?

- Безопасность начинается с личной ответственности. Хочется пожелать, чтобы летние путешествия были яркими, интересными и абсолютно безопасными. Соблюдение простых правил, таких, как применение спасательных жилетов при катании на водных аттракционах, переход железнодорожных путей только по пешеходным переходам, соблюдение инструкции экипажа воздушного транспорта, поможет сохранить здоровье и хорошее настроение на весь отдых.

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