Кровавая развязка банды «Фантомасов»: Один из преступников умер на мешке с деньгами, как когда-то и мечтал

Главарь банды активно сотрудничал со следствием и показывал, как грабил. Фото: ГУ МВД России по РО

Где сегодня хранится оружие знаменитой в прошлом банды ростовских «Фантомасов»? В чем уникальность этого громкого уголовного дела? И почему оно до сих пор вызывает живой интерес?

Об этом и многом другом в канун Дня сотрудников органов следствия Российской Федерации мы поговорили со старшим следователем-криминалистом отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Ростовской области Дмитрием Мироновичем.

Рисовал фальшивки и расплачивался с таксистами

- Дмитрий Владимирович, события, о которых мы сегодня будем говорить, имели место еще в советские годы. Но сегодня к истории ростовских «Фантомасов» периодически возвращаются - ее даже попытались экранизировать. Почему банда до сих пор вызывает такой интерес?

- Она была, безусловно, феноменом эпохи 60-70-х годов прошлого века. Таких громких и дерзких нападений с такой технической оснащенностью тогда не было. Они орудовали в Ростове с 1968 по 1973 годы. Совершали нападения на кассиров, инкассаторов Госбанка, магазины. Во время налетов убили трех человек, еще троих - ранили. Потом, конечно, были подражатели. Но никто не мог так организовать и так оснастить банду, как это сделали «Фантомасы».

Часть двора семьи Толстопятовых. Фото: Ирина ЛЕНЕВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- Начало существованию банды положил один из братьев Толстопятовых – Вячеслав. А что о нем известно?

- Он - младший, родился в 1940 году. С детских лет увлекался конструированием и черчением. Особенно любил срисовывать. Причем, копируя иллюстрацию из какой-нибудь книжки добивался абсолютного сходства, вплоть до мельчайших деталей. И, однажды стал рисовать денежные купюры. На глаз 25-ти и 100-рублевки его «производства» было просто не отличить от настоящих.

Известно, что всего он нарисовал 15 купюр достоинством 25 рублей и семнадцать - сторублевых. Тогда еще не существовало ни множительной техники, ни детекторов денег. Поэтому дальнейшие манипуляции с фальшивками ему удавались лихо. Сначала разменивал рисованные купюры в магазинах. Покупал бутылку вина, но сам не пил. Выливал. Полученные на сдачу настоящие деньги тратил на конфеты, инструменты и книги. Он был достаточно начитанным человеком.

Опознание. Фото: Ирина ЛЕНЕВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- Дальше - больше?

- Верно. Со временем талантливый парень стал расплачиваться нарисованными деньгами с таксистами. Его поездки были на небольшие расстояния. Расплачиваясь за них, он протягивал водителю сложенную купюру. Так делали многие. Ведь дело происходило еще до денежной советской реформы и послевоенные купюры по размерам были гораздо крупнее привычных нам сегодня. Поэтому ничего странного в этом не было.

Он заметил, что таксисты сразу их практически никогда не разворачивают. Дают сдачу и едут дальше. Поэтому расслабился. Стал рисовать деньги только с одной стороны.

Вячеслав Толстопятов взялся за обустройство тайной комнаты после первого удачного нападения. Фото: ГУ МВД России по РО

- Это, в конечном счете, его и подвело?

- Один из шоферов все-таки развернул предложенную купюру — и обомлел, увидев с обратной стороны чистый лист бумаги. Следователь по тому первому делу Толстопятова Анатолий Грановский в одном из интервью вспоминал, что на следственном эксперименте, используя лишь цветные карандаши, акварельные краски, клей, циркуль, линейку и лезвие, Вячеслав за четыре часа нарисовал абсолютно точную копию 100-рублевой купюры!

Учитывая все смягчающие обстоятельства, в 1960 году суд назначил Толстопятову наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Последний куш бандитов. Фото: Ирина ЛЕНЕВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Мечтал о крупных суммах

- Но на путь исправления он не стал...

- Там, за колючей проволокой и состоялось его знакомство с будущим членом банды Сергеем Самасюком. И, собственно, появился сам ее замысел. Вячеслав мечтал о большем – о нападении на предприятия и крупных суммах денег. Он стал лидером, мозгом и идейным вдохновителем банды.

Выйдя на свободу, привлек в банду старшего брата Владимира. Но тот занимался только «разведкой»: выезжал на места будущих налетов для сбора информации о количестве людей, времени приезда инкассаторов, по каким числам на предприятиях зарплаты и т.д. Уже после совершенного преступления - околачивался рядом под видом простого зеваки: для наблюдения за работавшими на месте сотрудниками милиции. Им важно было, что говорят люди, какие запомнили приметы и какую тактику выбрали оперативники.

Схема тайника. Фото: Ирина ЛЕНЕВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- Кто еще входил в банду?

- Четвертым ее участником стал друг детства братьев Владимир Горшков, которому Вячеслав безоговорочно доверял. Горшков и Самасюк были исполнителями.

Три феномена банды

- В музее Следственного управления СК РФ по Ростовской области «Фантомасам» посвящена целая экспозиция. И здесь - уникальные экспонаты: те самые самодельные стволы банды. Расскажите о них.

- Все вооружение было изготовлено самими братьями Толстопятовыми. И это можно назвать одним из феноменов банды. Еще в колонии у Вячеслава возникла эта идея и появились первые наработки. Такой полной коллекции нет ни в одном музее. У нас на витринах лежат пистолеты-пулеметы первого и второго образцов, а также револьверов, гранат и пламегасителей. Кроме того, есть мощный автомат, сделанный в единственном экземпляре, стрелявший шариками от шарикоподшипника калибром девять миллиметров. Он был нужен для того, чтобы банда могла нападать на инкассаторов и отбиваться от сотрудников милиции.

Владимир Горшков постоянно перекладывал вину на других. Фото: ГУ МВД России по РО

- Но и последние сложа руки не сидели...

- Они искали, развивались в этом направлении и всех сотрудников, которые были задействованы в поимке и патрулировании, оснастили автоматическим оружием и бронежилетами. Банда об этом тоже знала: «Фантомасы», перед тем, как готовить нападение, всегда вели разведку. И обязательно продумывали пути отхода и несколько планов возможного развития ситуации. Такое четкое планирование, разработка тактики нападений, можно назвать еще одним их феноменом.

- А где и как изготавливалось оружие?

- По чертежам Вячеслава Толстопятова в полупромышленных условиях: заготовки делались в подпольной мастерской, секретный вход в которую был скрыт при помощи особенным образом поворачивающегося зеркала – и это можно назвать третьим феноменом банды. А фигурные детали заказывались знакомым заводским фрезеровщикам под видом запчастей к бытовой технике.

Содержимое тайника. Фото: ГУ МВД России по РО

- Неужели те не догадывались?

- В чертежах к этим деталям добавлялись ненужные элементы для маскировки. И фрезеровщики думали, что они делают запчасти к газовой печке, стиральной машинке и так далее. Толстопятовы забирали эти детали, а потом уже дорабатывали у себя в доме в подпольной мастерской.

Пистолет-пулемет бандитов дал осечку

- Насколько я знаю, любопытный момент связан с созданием Толстопятовыми пистолета-пулемета второго образца...

- Во время одного из нападений на химзавод, где «Фантомасы» пытались завладеть суммой в 108 тысяч рублей - это была зарплата сотрудников, которую получила кассир - случилась осечка. К ее приезду с деньгами из банка бандиты уже были на исходной позиции. Но оказалось, что в тот день сумку нес водитель, который был вооружен. В ходе нападения, пистолет-пулемет бандитов дал осечку. Люди увидели это, сплотились и не дали отобрать свои кровно заработанные деньги. А водитель открыл по налетчикам огонь. Один из членов банды был ранен. «Фантомасам» пришлось ретироваться без добычи.

Экскурс по музею провел старший следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Ростовской области Дмитрий Миронович. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- И тогда Толстопятов «провел работу над ошибками»?

- Да, разработал пистолет-пулемет второго образца. Это совершенно уникальное оружие. Основная его черта – переломной ствол. То есть, оно складывалось. Это было удобно - можно было сложить, спрятать под плащ, пронести куда угодно и в секунды привести в готовность. Для него были изготовлены кустарные патроны с увеличенным количеством пороха. К ним же - магазины разной емкости и пламегасители.

Кстати, очевидцы описывали оружие, которое применяли «Фантомасы» во время нападений, рисовали его. И было понятно, что такое в Союзе никто ранее не видел. Это обстоятельство тогда и родило версию и слухи, что его поставляют из-за границы. Тогда к делу подключились сотрудники КГБ.

Самодельное оружие бандитов хранится в музее донского следкома. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Чулки на голове и личный доктор

- Почему их называли «Фантомасами»?

- Потому что для маскировки они применяли женские чулки. Надевали их на голову. И становились похожими на персонажа популярного в то время французского фильма о Фантомасе. Еще применяли для конспирации береты и очки.

Примечательно, что среди пособников банды был знакомый доктор, который оказывал помощь бандитам, получившим ранение при нападениях. Официально в больницу им было обращаться нельзя – сразу бы задержали. А знакомый доктор, в частном порядке, на дому и за деньги лечил и не сообщал о них правоохранителям. За что потом был осужден и получил срок в колонии.

"Фантомасы" оставили после себя немало любопытных экспонатов. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Давайте расскажем об их преступлениях подробнее...

- Первое нападение банда попыталась совершить 7 октября 1968 года. В этот день Вячеслав Толстопятов, Самасюк и Горшков захватили машину, принадлежавшую Ростовскому часовому заводу, для ограбления кассира у здания областной конторы Госбанка СССР на углу улицы Энгельса (ныне ул. Большой Садовой) и проспекта Соколова.

Нападению предшествовала длительная подготовка: преступники вели наблюдение за процессом получения денег кассирами, установили, в какие дни и часы происходит наиболее интенсивная выдача денег. Однако водитель Арутюнов при виде пистолета резко нажал на тормоз и выскочил из машины.

Самасюк получил пулю и умер прямо в машине – на мешке с деньгами. Как когда-то и мечтал…

Тогда налетчики решили не совершать нападение в этот день. Понимая, что он сообщит о захвате в милицию. Машина была брошена во дворе Дома актера на улице Горького. Чтобы не придавать этому делу лишнего шума, Вячеслав сам позвонил на 02 из телефона-автомата и сообщил, где находится авто. И добавил, что с приятелями решил разыграть водителя, но тот не понял шутки и испугался водяного пистолетика.

- Но и везло им не всегда...

- Среди эпизодов – нападение на магазин № 46 в поселке Мирный в Ростове 22 октября 1968 года. Открыв беспорядочную стрельбу, бандиты направились к кассе. Но кассирам удалось спрятать основную часть денег, добыча в тот день составила лишь 526 рублей. Оказавшийся рядом пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны Гурий Чумаков, попытался задержать налетчиков, но был убит автоматной очередью в спину Вячеславом Толстопятовым.

16 декабря 1971 года преступники совершили нападение на инкассаторов у сберкассы на улице Пушкинской. Добыча составила 20 тысяч рублей. Один из инкассаторов был убит. Горшков был ранен в руку. В общей сложности в деле банды «Фантомасов» было 14 эпизодов. Троих ростовчан во время своих налетов они убили.

Активные участники банды. Фото: ГУ МВД России по РО

«Жить надо не ради сладости»

- А как их задерживали?

- Был создан оперативный штаб МВД, насчитывавший свыше сотни сотрудников, развернуты мобильные группы реагирования, произведена радиофикация транспортных средств милиции. Фактически, в то время и было положено начало создания патрульно-постовой службы милиции.

Финал банды наступил 7 июня 1973 года при попытке ограбить кассу НИИ «Южгипроводхоз». Предприятие располагалось тогда в районе нынешнего пересечения проспекта Нагибина с улицей Турмалиновской.

Уголовное дело Толстопятовых состоит из 43 томов. Фото: Ирина ЛЕНЕВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- Об этом моменте есть много воспоминаний участников событий, написано статей и даже снято кино...

- Банда напала на кассира. Завладела деньгами в сумме 125 тысяч рублей. Люди тогда были не из робкого десятка, начали оказывать бандитам сопротивление. При отходе с места преступления бандиты разделились на две группы. Одну попытался задержать простой советский грузчик Мартовицкий (его имя ныне носит одна из ростовских улиц). Но они его застрелили.

Другая группа - Самасюк с Вячеславом Толстопятовым скрылись с места с сумкой с деньгами на захваченном автомобиле. За ними началась погоня. Роковая случайность – машина с бандитами на большой скорости в районе площади Страны Советов наскочила на бордюр. Их настигли сотрудники милиции. Завязалась перестрелка. Самасюк получил пулю и умер прямо в машине – на мешке с деньгами. Как когда-то и мечтал…

Следователи подробно описали содержимое тайника. Фото: Ирина ЛЕНЕВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- В итоге все «Фантомасы» и их пособники были задержаны...

- 1 июля 1974 года Ростовским областным судом был вынесен приговор, согласно которому трое участников банды Вячеслав и Владимир Толстопятовы, а также Владимир Горшков получили высшую меру наказания — расстрел, а восемь соучастников приговорены к разным срокам заключения за пособничество или недонесение.

Вячеслав Толстопятов в своем последнем слове на суде заявил: «Если на первых порах меня одолевала страсть конструирования, то впоследствии вопрос упирался только в деньги. Ранение одного из нас выбило из колеи, непрерывное нервное напряжение, нервы подвергались тройному испытанию — это губительно действовало на разум. Я уже не мог, как раньше, думать творчески, любое событие вызывало травму, преследовал кошмар происходящего, его бессмыслие. В зависти и жадности меня упрекнуть нельзя, я привык довольствоваться малым, жить надо не ради сладости. Меня окружали люди, за всех должен думать я один. Но ничто не остается безнаказанным, особенно подлость. С моей волей я мог бы стать тем, кем хотел, но я стал преступником и несу за это ответственность перед судом».

Все кассационные жалобы были отклонены, и 6 марта 1975 года приговор был приведен в исполнение.

Один из 43 томов уголовного дела. Фото: Ирина ЛЕНЕВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Открыли стрельбу и сбежали: Подозреваемый в покушении на убийство ростовчанина задержан через 10 лет