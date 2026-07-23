«Все было как в тумане»: Отец пятерых получил срок за избиение пьяного дебошира трубой

В Новошахтинске мужчина защитил семью от пьяного скандалиста и получил срок. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ночной скандал в Новошахтинске закончился пробитой головой и уголовным делом. Пьяный дебошир ломился в чужие окна и пугал пятерых детей. Когда гость начал угрожать жене хозяина, глава семьи не выдержал и жестоко избил его металлической трубой.

Приехал разбираться с супругой

Михаил и Светлана (все имена изменены, — прим. ред.) воспитывали пятерых детей в частном доме Новошахтинска. Днем к Светлане пришла в гости подруга Елена. Женщины сидели во дворе, отдыхали и разговаривали.

Вечером покой семьи прервал муж Елены — Вячеслав. Напившись, он приехал разбираться с супругой. Вспыхнул скандал, в результате которого мужчина пригрозил забрать их общего ребенка и уехал. Шокированная Елена осталась у друзей. От стресса женщина тоже выпила и крепко уснула в летней кухне.

Михаил запер ворота, и вся семья легла спать.

Михаил запер ворота, и вся семья легла спать. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приехал в полночь

Ближе к полуночи собаки подняли громкий лай. Вячеслав вернулся. Знакомые остались ждать его в машине, а он направился к калитке. Гость стал громко требовать выдать ему жену. Михаил вышел во двор и предложил забрать супругу без лишнего шума.

Но Вячеслав не унимался и кричал матом. Хозяин попросил не шуметь, чтобы не разбудить детей. В ответ агрессивный гость бросился на него с кулаками. Михаил успел забежать в дом и запереть дверь.

Тогда разъяренный мужчина принялся колотить в окна. В комнатах проснулись и заплакали испуганные дети. Светлана выбежала во двор, чтобы успокоить скандалиста, но тот начал угрожать и ей.

У вечеру приехал Вячеслав. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

«Все было как в тумане»

В этот момент крики услышал кум Михаила — ветеран СВО с нерабочей правой рукой. Он отдыхал на реке в 100 метрах от дома. Мужчина прибежал на помощь и попытался прогнать дебошира. В ответ Вячеслав достал из машины палку. Ветеран дважды ударил его черенком от щетки, но деревяшка сломалась.

Увидев, что пьяный гость надвигается на Светлану, Михаил не выдержал. Он схватил металлическую трубу, которой подпирали угол во дворе.

- Все было как в тумане, просто вспышка, — признавался многодетный отец на суде. — Он летел на мою жену. Я оттолкнул Свету и ударил его раза два или три. Если бы я был один, я бы убежал. Но за моей спиной были жена и дети.

Вячеслав рухнул на землю. Труба отлетела в сторону. Хозяева тут же бросились спасать раненого. Светлана вынесла воду, они смыли кровь и вызвали медиков. Мужчина пришел в себя и в грубой форме отказался от скорой. Избитого товарища забрали приятели.

Получил открытую черепно-мозговую травму

Травмы оказались серьезными. Врачи диагностировали у Вячеслава открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. Вскоре он подал иск в суд, чтобы наказать обидчика.

На суде Михаил частично признал вину. Он уверял, что умысла калечить человека у него не было. Он лишь хотел защитить свой дом.

Врачи диагностировали у Вячеслава открытую черепно-мозговую травму. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд выслушал свидетелей и изучил все детали. Учли явку с повинной, наличие пятерых детей и помощь раненому на месте. Но закон строг. За причинение тяжкого вреда здоровью мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Свой срок он проведет в колонии общего режима.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Видео: из архива героя публикации.

Читайте также

«Называл жену ведьмой»: Под Ростовом селянин убил соседа за то, что тот считал его супругу глазливой

Наказал за поцелуй во дворе: В Ростове осудили ревница, убившего невесту перед свадьбой