Жителя Ростовской области обвинили в растлении трех девочек из другого региона

По версии следователей, мужчина знакомился с девочками по переписке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области. Его обвиняют в растлении трех девочек. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Республике Татарстан.

Родители нашли переписку и пошли в полицию

По версии следствия, в 2005 году мужчина приехал из Донского региона в Казань на заработки. В это время он познакомился в интернете с тремя девочками из Забайкальского края. Родители одной из них увидели ее переписку с незнакомым мужчиной и сразу обратились в полицию.

Родители одной из девочек обнаружили ее переписку с незнакомым мужчиной Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Подозреваемого задержали и отправили под стражу. В отношении дончанина возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Среди них — «Действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера», «Развратные действия». Его также обвинили в изготовлении откровенных материалов с изображениями детей, распространении среди них порнографии и использовании несовершеннолетних для изготовления порнографии.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в следственном управлении.

В отношении мужчины возбудили дело по нескольким статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Годами насиловал двух девочек

Напомним, в июне в Ростовской области осудили мужчину, который неоднократно насиловал двух девочек. Преступления происходили с сентября 2022 года по февраль 2025 года не только в Донском регионе, но и в Курской области. На момент преступления пострадавшим не было и 14 лет. Следователи также установили, что преступник пользовался беспомощным состоянием одной из них.

В отношении насильника возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста». Его признали виновным и приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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