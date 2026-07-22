Внук играл в сарае, бабушка была в доме: В Ростовской области при пожаре погиб десятилетний мальчик

При пожаре во дворе частного дома погиб десятилетний мальчик. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В среду, 22 июля, в городе Сальске Ростовской области произошла трагедия. В частном доме в микрорайоне Низовском погиб десятилетний мальчик. Он находился в сарае, когда там начался пожар. Спасатели обнаружили тело ребенка, когда он уже не подавал признаков жизни.

Когда нашли ребенка, помочь уже было нельзя

Как рассказали в Главном управлении МЧС по Ростовской области, беда случилась днем в частном домовладении. Десятилетний мальчик остался с пожилой бабушкой. Женщина была в доме, а внук в это время играл на улице и нашел что-то интересное в сарае. В какой-то момент в хозпостройке началось возгорание. Пламя распространилось быстро.

Пожар случился во дворе частного дома. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- На место выехали пожарные расчеты. В борьбе с огнем участвовали 11 специалистов и четыре единицы спецтехники. Спасатели ликвидировали огонь на площади 12 квадратных метров. В ходе тушения они обнаружили тело мальчика. К сожалению, помочь ему было уже нельзя, - сообщили в экстренном ведомстве.

На кадрах, снятых на месте, видно, что доступ в сарай сложный, он частично огорожен металлической сеткой. По предварительным данным дознавателя МЧС, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. Как именно ребенок оказался в сарае с источником огня — сейчас устанавливают следователи.

Когда разгорелся пожар в сарае, бабушка была в доме. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пять детей погибли с начала года из-за пожаров

Трагедии с детьми, к сожалению, не единичны. В Главном управлении МЧС по региону напоминают страшную статистику: всего с начала года в Ростовской области при пожарах погибли уже пятеро детей.

Так, в феврале в Батайске при пожаре в частном доме погибла семилетняя девочка. Причиной, по предварительным данным, стала неисправность печного отопления. Затем в апреле в хуторе Недвиговка Мясниковского района в огне тяжелые травмы получил новорожденный. Врачи боролись за его жизнь, но спасти малыша не удалось — он скончался в больнице спустя несколько дней. По мнению специалистов, к возгоранию мог привести аварийный режим работы электропроводки.

Огонь охватил 12 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

А в конце июня в Батайске в огне погибли двое братьев — им было 16 и 14 лет. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования.

Каждый из этих случаев — напоминание: безопасность детей начинается с внимательности взрослых. Поэтому спасатели в очередной раз обращаются к родителям и родственникам:

- Нельзя оставлять детей одних даже на короткое время. Спички, зажигалки и другие источники огня должны быть недоступны. Электропроводка, отопительные и электрические приборы — под контролем. С детьми нужно повторять номера экстренных служб: 101 или 112. И обязательно учить их правильно действовать в случае пожара.

В Ростовской области при пожаре погиб десятилетний мальчик Видео: ГУ МЧС по Ростовской области

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