«Работа следователя — женская»: Победительница конкурса «Честь, долг, красота» — о любви, первом деле и поддержке родителей

Замруководителя следственного отдела по Железнодорожному району города Ростова-на-Дону СУ СКР по РО Ксения Чередниченко в студии радио "КП-Ростов-на-Дону".

В Ростове подвели итоги народного конкурса «Честь, долг, красота», участие в котором приняли десять ярких представительниц донского Следкома. Безоговорочной победительницей состязания стала замруководителя следственного отдела по Железнодорожному району города Ростова-на-Дону СУ СКР по РО Ксения Чередниченко. Ее мы и пригласили в студию радио «Комсомольская правда» на награждение и откровенный разговор.

«С 5 лет хотела ловить преступников»

— Как вы пришли в профессию? Это ведь нелегкая работа. Многие даже могут сказать, что это не женское дело.

— Наоборот, считаю, что работа следователя — как раз женская, — улыбается Ксения. — Девочки всегда более внимательные, усидчивые, умеют работать с документами. И люди к ним тянутся и доверяют больше.

А если серьезно, то выбор был сделан еще в детстве.

— Я с пяти лет говорила, что хочу быть следователем, ловить преступников и защищать мир, добро и справедливость, — рассказывает она. — Родители были в ужасе. В семье никто не связан с органами: отец — военный летчик, мама — банковский служащий. Примером стал мой прадед, участник Великой Отечественной войны. Обычный крестьянин, отец девятерых детей, он не побоялся смерти, вступил в армию и с оружием защищал Родину до последнего.

И чтобы осуществить мечту, Ксения целенаправленно училась, поступила на юридический факультет, пошла на практику в Следственный комитет, где и осталась общественным помощником.

Ксения Чередниченко набрала больше всего голосов наших читателей. Фото: СУ СК по Ростовской области

«Следователи – не супергерои»

В работе следователя, по словам победительницы, запоминаются два варианта событий: либо когда все хорошо, либо когда все плохо.

— Давайте о чем-нибудь хорошем. Для любого следователя самый запоминающийся момент — первое уголовное дело, направленное в суд. Мне тогда поручили расследование о даче заведомо ложных показаний в суде. Обвиняемая доверилась мне, призналась, погасила ущерб и извинилась перед всеми.

Дело направили в суд. С высоты нынешнего опыта Ксения понимает, что это было легкое дело. Но для нее оно останется важным навсегда.

Уставший человек в погонах — привычный образ для многих. Ксения не спорит.

— Любая работа сложна. Следователи — не супергерои. Они такие же люди со своими проблемами, трудностями, усталостью, но с желанием добиться правды.

Хотя есть и обратная сторона.

— Ты не поспал несколько ночей, закончил дело, и суд вынес обвинительный приговор. Это ценно, это видно практически сразу, — поясняет победительница. — Поэтому, конечно, сложно, но это правильно.

«Случайных людей там нет»

Ксения стала победительницей конкурса, набрав 839 голосов. Кто же за нее голосовал?

— Конечно, больше всех переживали родители, — улыбается она. — Мама и папа провели агитационную кампанию среди родственников, знакомых и коллег. Для них очень важно видеть, что их дочь вкладывает силы во что-то важное. Им важен результат, поэтому это мои самые преданные болельщики.

Поддержали ее и подчиненные-следователи, и сотрудники других структур Железнодорожного района.

«Комсомольская правда» поздравила Ксении Чередниченко с победой.

Ксения уверена: чтобы победить в таком конкурсе, нужно не просто быть красивой.

— Честно рассказать свою историю, — советует она. — Честно работать и быть нормальным, адекватным человеком. Не тем, до которого сложно достучаться, а тем, кто поможет, придет на помощь в любой ситуации. И, конечно, нужна поддержка семьи.

Накануне профессионального праздника — Дня следствия — Ксения Чередниченко обратилась к коллегам.

— Хочется поздравить с наступающим праздником всех коллег — и следователей Следственного комитета, и МВД, и ФСБ, — перечисляет Ксения. — Наша работа важна и нужна. Случайных людей там нет.

Главные пожелания — здоровье и жизненные силы.

— Помните, почему мы пришли в эту профессию. Каждое утро, когда не хочется вставать и куда-то идти, помните: мы делаем очень важное и нужное дело для нашего общества.

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