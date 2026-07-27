Последствия атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону. Фото: канал губернатора Юрия Слюсаря

Ночь на 27 июля 2026 года в Ростовской области выдалась очень тяжелой. В регионе еще не успели ликвидировать последствия сильнейшего шторма, который срывал провода и крыши домов, как новая беда - атака беспилотников ВСУ на Ростов-на--Дону. Новости с утра били по-живому. Сразу же стало известно о двух жертвах. А чуть позже - еще о трех погибших, один из них - ребенок... Мы собрали последние новости об атаке беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону на 28 июля 2026 года и реакцию на этот бесчеловечный удар.

Последние новости об атаке беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону на 28 июля 2026 года: что известно на данный момент

Согласно последним новостям об атаке беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону на 28 июля 2026 года в результате налета повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домов и 19 машин. В границах посрадавших домов власти ввели режим ЧС - это нужно для того, чтобы организовать помощь пострадавшим, согласовать выделение средств на компенсации и мобилизовать все ресурсы для ликвидации последствий атаки

Известно, что уже начались обходы домов, всем семьям, кто остался без крыши над головой, окажут необходимую помощь.

Также в течение дня администрации пришлось серьезно поработать. Так в результате атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону пострадало социальное учреждение – центр для лиц без определенного места жительства. На момент атаки в нем ночевали 43 человека, а также с ними находились три работника. К счастью, никто не пострадал и учреждение продолжило работу в штатном режиме.

Еще один удар пришелся по складским помещениям. Здесь возник пожар - огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Но уже к полудню возгорание полностью ликвидировали.

Последствия атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону. Фото: канал губернатора Юрия Слюсаря

Жертвы атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону: данные о погибших и пострадавших на 28 июля 2026 года

К сожалению, ночной налет не обошелся без жертв. В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону пострадали и погибли люди. Согласно последним новостям от губернатор Юрия Слюсаря, количество погибших выросло до пяти челочек. Уже с утра было известно о двух жертвах: супруги погибли после падения осколков на частный дом. Также восемь человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Среди последних – подросток. Всего в БСМП Ростова доставили шесть человек, всем им оказывают помощь лучшие медики.

- Состояние одного мужчины – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное , - уточнил информацию глава региона уже позже.

А вот после, при разборе завалов на месте попадания БПЛА во время удара по Ростову-на-Дону, нашли еще троих погибших. Семья – мама, отец, трехлетний ребенок. Все они были дома и мирно спали в момент атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону, и попадания осколков в многоэтажный дом. Соседи погибшей пары в больнице с ранениями различной степени тяжести.

Губернатор побывал на месте ЧП. Фото: канал губернатора Юрия Слюсаря

Ликвидация последствий ночного удара и атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону

Вечером 27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь побывал в микрорайоне «Красный Аксай». Именно здесь до сих пор продолжается ликвидация последствий ночного удара ВСУ – атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону.

Как рассказал глава региона, основной удар приняла одна из высоток. В доме повреждены верхние этажи, задета балка. Сейчас жителям небезопасно заходить в свои квартиры. Для пострадавших семей открыли пункт временного размещения. Правда, многие все же предпочли остаться у родственников или друзей. Как отметил Юрия Слюсарь, принять решение о том, когда жители смогут пройти в свои квартиры, чтобы забрать документы, покормить животных, специальная комиссия должна до окончания дня. А в течение завтрашних суток специалисты решат, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.

Работа в городе продолжаются. Жители всей России соболезную утрате ростовчан. Свои соболезнования принесли и в МИД.

- «Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - приводится комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Также она отметила, что эта атака БПЛА по Ростову-на-Дону - жестокое и циничное преступление

- Решительно осуждаем эти бесчеловечные террористические акты и призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ выступить с внятным публичным осуждением злодеяний Киева в Ростовской области, - подчеркнула Мария Захарова.

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