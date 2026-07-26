Шторм обрушился на Ростов 25 июля. Фото: Михаил Стрижев, Мария Гиченко.

В субботу вечером на Ростов обрушился мощный ливень с грозой и шквалистым ветром. По словам главы города, произошло больше ста происшествий, есть погибший и пострадавшие. Собрали все последствия шторма века в Ростове на 26 июля 2026.

Последствия шторма века в Ростове на 26 июля 2026: что известно, разрушения

Погода в Ростове резко изменилась после пяти часов вечера 25 июля. Из-за туч в городе внезапно стемнело, после чего пошел сильный ливень. Осадки шли практически стеной, превращая в реки дороги и тротуары. По словам очевидцев, затопило даже трассу М-4 «Дон». Водители медленно передвигались, с трудом справляясь с мощными потоками воды. Припаркованные автомобили оказывались под водой практически по самую крышу. Цены на такси тут же подскочили в три раза.

Вечером 25 июля в Ростове внезапно стемнело из-за туч Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

К не меньшим последствиям привел шквалистый ветер. Его порывы валили деревья, рекламные конструкции, дорожные знаки и даже остановки. Часть из них падала на машины и строения, перекрывали дороги. Например, на Большой Садовой дерево упало на здание университета, возле ТЦ на проспекте Михаила Нагибина рекламная конструкция обрушилась на автомобиль. На проспекте Ворошиловском деревья падали на проезжую часть.

Начало шторма в Ростове

Сотни людей в Ростове остались без электричества. Многие также жаловались на проблемы с водоснабжением. На вокзалах задерживаются электрички и поезда дальнего следования. По данным СКЖД, в непогоду произошло аварийное отключение отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов. По данным на 26 июля, задерживаются 89 составов.

Ветер валил деревья и конструкции. Фото: администрация Ростова

Что говорят очевидцы о шторме в Ростове 26 июля

В соцсетях появились яркие кадры пустующего городского парка. Ветер и ливень повалили элементы аттракционов, деревья упали на детскую площадку и торговые павильоны.

Очевидцы рассказывают, что на одной из улиц мусорный бак из-за ветра оторвался от земли и обрушился на автомобиль, повредив лобовое стекло.

В некоторых районах падали даже остановки. Фото: Ростов Главный

Непогода тут же меня планы людей на субботний вечер, а кому-то — едва не сорвало одно из главных событий в жизни. Фотограф из Ростова Настасья Соль рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что шторм разыгрался во время свадьбы, на которой она работала. Банкет проходил под шатром во дворе ресторана — празднование пришлось за минуты перенести в здание. По словам Настасьи, пострадала некоторая техника, пришлось успокаивать детей, а многие гости разъехались по домам. Однако молодожены постарались не впадать в уныние.

— Конечно, они перенервничали. Но настроение себе не испортили. Все время говорили: «Как хорошо, что мы успели сделать фотосессию».

Непогода разыгралась во время свадьбы Фото: Настасья Соль

Последствия шторма в Ростове на 26 июля: погибшие и пострадавшие

По словам главы города Александра Скрябина, в результате шторма в Ростове пострадали 13 человек, семеро госпитализированы. Один человек погиб.

— Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Деревья падали на припаркованные автомобили Фото: Михаил СТРИЖЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как устраняют последствия шторма в Ростове 26 июля

Как сообщили в администрации города, из-за ливня и ветра в Донской столице произошло более 100 происшествий. Всю ночь последствия шторма устраняли шесть расчетов спасателей городской Поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администраций районов города и ресурсоснабжающих организаций.

В первую очередь они убирают с тротуаров и проезжей части стволы и крупные ветки, которые представляют опасность. Чистовая уборка проходит вторым этапом.

Из-за мгновенно затопило тротуары и дороги Фото: Михаил СТРИЖЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Устранены последствия 26 происшествий, на контроле — еще 73 происшествия.

По словам главы города, проблемы с водоснабжение решены. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Городские службы и спасатели все еще устраняют последствия шторма

В СКЖД также сообщили, железнодорожники восстановили работу тяговых подстанций. Основные повреждения инфраструктуры устранены.

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