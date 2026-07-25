Сотни аварийных бригад ликвидируют последствия стихии. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

С вечера 25 июля на Ростовскую область обрушился мощный ливень с грозами и штормовым ветром. Досталось и Донской столице: за считанные минуты город накрыла стена воды и шквалистого ветра. Улицы превратились в реки, деревья рушились на машины и дома, а десятки тысяч жителей остались без света и воды. Рассказываем последние новости об урагане в Ростовской области на 26 июля 2026.

Улицы превратились в реки. Фото: Михаил СТРИЖЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости об урагане в Ростовской области на 26 июля 2026: хронология событий

Хронология событий развивалась стремительно. После пяти вечера небо над Ростовом заволокло черными тучами — резко потемнело, будто наступила ночь. Затем хлынул ливень стеной, загремел гром, а порывы ветра начали раскачивать даже самые высокие деревья.

Улицы за пару минут превратились в бурные реки. На Малиновского, Ворошиловском, Пушкинской, Заводской и Извилистой вода поднялась выше бордюров. Затопило «Мегамаг» на левом берегу, там же ветер перевернул «Газель». Люди толкали заглохшую скорую помощь на Шеболдаева. В ЖК Платовском ураган сорвал капот с легковушки.

В Левобережном парке ветер разушевался. Фото: Игорь ГОШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция предупреждала об опасности аквапланирования — потери сцепления шин с мокрым покрытием. Водителей призывали снижать скорость и избегать резких манёвров, но в условиях потопа даже опытные автомобилисты оказывались бессильны.

Последние новости об урагане в Ростовской области на 26 июля 2026: последствия непогоды

Последствия урагана в Ростовской области на 26 июля 2026 масштабны. По данным властей, зафиксировано 172 упавших дерева — но это только официальные цифры. К этому часу их может быть больше. Деревья рушились на машины, дома, линии электропередачи. На Садовой улице в Ростове ствол упал на здание ЮФУ. На Нансена сорвало крыши и повалило деревья — движение было перекрыто. У ТЦ «Горизонт» рекламную конструкцию завалило на машины. В переулке Газетном бетонный столб рухнул на автомобиль.

Ветер повалил многие конструкции. Фото: Михаил СТРИЖЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ураган срывал рекламные щиты и легкие конструкции. В ЖК «Вересаево» перевернуты будки охраны и «Газель», на крыше одного из корпусов повисло ограждение шахты лифтов, выдавлены оконные рамы. В парке Левобережье снесло ротонду. В ДГТУ сорвало крышу. В Парке Революции повреждены карусели и сломаны деревья.

Трассу М-4 «Дон» затопило, перевернуло фуры и вагончики, сорвало крыши. На железной дороге из-за отключения тяговой подстанции задержали 10 поездов, в том числе маршруты в Сочи, Керчь, Анапу и Кисловодск. Время задержки составило до двух часов.

Ливень накрыл Ростов трижды за вечер. Фото: Игорь ГОШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости об урагане в Ростовской области на 26 июля 2026: отключения света и воды

Ураган в Ростовской области принес отключения света и воды.

- Непогода оставила без электроэнергии жителей как минимум 15 городов и районов области. Среди них Ростов, Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, а также Азовский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Родионово-Несветайский, Тарасовский, Усть-Донецкий и Мясниковский районы, - рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Энергетики восстанавливают электроснабжения. Фото: "Россети - Юг"

- Из-за перебоев с электричеством остановилось оборудование, подающее воду. Проблемы с водоснабжением испытывают жители нескольких районов Ростова, Гуково, Зверево, Шахт, Новошахтинска, Новочеркасска, Азова, а также Азовского, Красносулинского и Каменского районов. Водоканалы предупредили о перебоях и заверили, что по мере восстановления энергоснабжения насосные станции запускают снова.

В Ростове выявлено 18 отключений высоковольтных линий в шести районах: Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском, сообщил позже глава Ростова Александр Скрябин.

Коммунальщики расчищают ливневки. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

Задержка поездов после урагана в Ростовской области на 26 июля 2026

Непогода добралась и до железной дороги. Из-за отключения тяговой подстанции в Ростове-на-Дону задержали пассажирские поезда, сообщили в СКЖД.

В результате на время от 30 минут до четырех часов задерживаются следующие поезда, всего их 27 по состоянию на два часа ночи 26 июля:

– №233 Новороссийск – Москва;

– № 155 Анапа – Москва;

– № 479 Сухум – Санкт-Петербург;

– № 251 Владикавказ – Санкт-Петербург;

Поезда задерживаются на несколько часов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

– № 197 Адлер – Москва;

– № 240 Ростов – Дербент;

– №808 Ростов – Аэропорт Сочи;

– № 240 Ростов – Дербент;

– № 304 Москва – Сухум;

– № 360 Калининград – Адлер;

– № 146 Москва – Назрань;

В Газетном переулке ветер повалил бетонный столб на машину. Фото: Елена Соболева

– № 34 Москва – Владикавказ;

– № 578 Челябинск – Сириус;

– №8 Санкт-Петербург – Керчь;

– №154 Москва – Ростов;

– №504 Уфа – Анапа;

– № 548 Белгород – Сириус;

– № 218 Москва – Анапа;

По последним данным, рухнули 172 дерева. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

– № 156 Москва – Анапа;

– №50 Санкт-Петербург – Кисловодск;

– № 110 Москва – Анапа;

– № 38 Нижний Новгород – Сириус;

– №126 Москва – Новороссийск;

– № 490 Минск – Анапа;

– № 36 Санкт-Петербург – Адлер;

Аварийные бригады работают и ночью. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

– № 180 Санкт-Петербург – Керчь;

– № 290 Екатеринбург – Анапа.

- В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы сократить отставание поездов, - рассказали в СКЖД.

Пассажирам принесли извинения и напомнили, что следить за движением поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании и по телефону 8-800-775-00-00.

Последние новости об урагане в Ростовской области на 26 июля 2026: ликвидация последствий

Ликвидация последствий урагана в Ростовской области продолжается и 26 июля. На устранение последствий брошены все силы.

- В «Донэнерго» задействовали 60 аварийно-восстановительных бригад — 256 человек и 67 единиц техники. В «Россети Юг» работают 16 бригад и более 20 машин, в том числе высокой проходимости. В Ростове трудятся 20 бригад «Донэнерго» и «Россети-Юг» (80 человек, 29 единиц техники). Еще 31 бригада ресурсоснабжающих организаций устраняет отключения высоковольтных линий, - сообщают власти.

В центре Ростова - десятки поваленных деревьев. Фото: Елена Соболева

Также к ликвидации последствий привлечены 6 расчетов городской поисково-спасательной службы и 2 расчёта областной. Все службы работают в ночное время.

- Всего в службу «112» поступило около 20 тысяч обращений от граждан, - уточнил Александр Скрябин.

В соцсетях ростовчане сообщили, что якобы из-за перегрузки номер «112» временно не работал — их просили звонить по номерам экстренных служб напрямую.

Водоснабжение частично восстановлено в Ростове, Азове и Азовском районе, Гуково и Зверево. В Азове стабилизация давления ожидалась к 23:00 25 июля, в Зверево — к 08:00 26 июля. В Новошахтинске часть районов оставалась без воды, работы продолжаются. В Красном Сулине остановлены водозаборы «Родник 3», «Родник 4» и «Родник 6».

Коммунальные службы убирают поваленные деревья. Жителей просят сообщать о поваленных стволах и ветках в комментариях под постами Департамента ЖКХ или по телефону «112».

Ураганный ветер повалил старые деревья по всему Ростову. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости об урагане в Ростовской области на 26 июля 2026: штормовое предупреждение

По последним новостям об урагане в Ростовской области на 26 июля 2026, непогода не отступает.

- Штормовое предупреждение синоптики продлили до утра понедельника, 27 июля. По прогнозу, в регионе сохранятся сильные дожди, ливни, грозы и град. Ветер — до 24–29 м/с.

Губернатор Юрий Слюсарь обратился к жителям:

- Прошу вас по возможности оставаться дома, не выходить без острой необходимости на улицу.

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