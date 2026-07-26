«Шатер сложился, а гости спасали чужих детей»: Как «ураган века» за десять минут разрушил свадьбу в Ростове, рассказала фотограф

Свадьба во время урагана в Ростове попала на видео и набрала миллион просмотров. Фото: Настасья Соль

Стихия не на шутку разгулялась в Ростове-на-Дону вечером, 25 июля. Небо в считанные минуты заволокло тучами, город резко погрузился в темноту, будто наступила глубокая ночь. А следом на Донскую столицу обрушилась стена воды. Проблем добавил шквалистый ветер, который сносил все на своем пути. В итоге, улицы вмиг превратились в бушующие реки, деревья падали на припаркованные машины и крыши домов, а десятки тысяч жителей остались без электричества и водоснабжения. Ростовчане в соцсетях уже назвали случившееся «ураган века».

Однако самым зрелищным событием вечера стала сцена, разыгравшаяся на свадебном банкете в одном из ресторанов донской столицы.

Незабываемая свадьба. Видео: Настасья Соль

Видео с этой свадьбы молниеносно разлетелось по соцсетям и за сутки набрало почти миллион просмотров. На кадрах — момент, когда разбушевавшаяся стихия в буквальном смысле обрушила потолок праздничного шатра. Вода хлынула на гостей и столы с закусками. Гости и молодожены в панике бросились врассыпную, пытаясь спастись.

«КП-Ростов» удалось связаться со свадебным фотографом Настасьей Соль, которая работала на том мероприятии и стала свидетельницей того, как идеальный праздник за десять минут превратился в хаос.

Шатер сложился за считанные минуты

— Все произошло буквально за десять минут. Даже времени не было понять, что вообще происходит. Начался такой ураган, что все одновременно бросились спасать кто что мог, — вспоминает Настасья. — Гости хватали детей — причем уже было не важно, чей ребенок: свой или чужой. Всех несли на руках в основное здание. Кто-то помогал пожилым людям, кто-то просто тянул за собой тех, кто растерялся. Это было настолько стремительно, что никто ничего не успел сообразить.

Гости промокли до нитки. Фото: Настасья Соль

По словам фотографа, они с организаторами первым делом кинулись спасать технику. Настасье повезло, так как она успела зачехлить фотоаппарат буквально в последний момент. А вот аппаратура ведущего и диджея, судя по всему, не подлежит восстановлению.

Пока все спасались бегством, шатер просто сложился. За несколько минут. Вся праздничная красота: декор, цветы и угощения, осталась под развалинами мокрого тента.

Закопали сосиску от дождя

Когда гости и молодожены укрылись в основном здании ресторана, воцарилась тишина.

- Первое время никто не произносил ни слова. Все были в шоке от пережитого.

Но работники ресторана, как вспоминает фотограф, проявили себя с лучшей стороны. Они моментально принесли пледы, помогали успокаивать плачущих детей, качали их на руках. Постепенно люди начали отходить от стресса: внутри накрыли небольшой стол, но большая часть гостей все же предпочла разъехаться по домам.

Гости спасали детей от непогоды. Фото: Настасья Соль

И, пожалуй, самое удивительное во всей этой истории была реакция молодоженов. Как рассказала Настасья, накануне свадьбы пара даже закапывала сосиску по народному поверью, чтобы защитить праздник от дождя.

— Конечно, они перенервничали. Но настроение себе не испортили. Все время повторяли: «Как хорошо, что мы успели сделать фотосессию!». И они правы, — говорит фотограф. — Если бы буря началась хотя бы на полчаса раньше, у них вообще не осталось бы красивых свадебных фотографий.

По лужам в модных босоножках. Фото: Настасья Соль

Сама Настасья признается, что за много лет работы видела всякое, но чтобы за десять минут стихия полностью изменила свадьбу — такое у нее произошло впервые.

«Мокро-мокро» вместо «горько-горько»

В комментариях под видео мнения разделились. Одни поспешили напомнить, что дождь на свадьбу — по народной примете к счастливой семейной жизни.

— Будут самыми счастливыми, — написали в комментариях.

Другие отметили, что именно такие нестандартные ситуации запоминаются надолго.

— Ну зато не так, как у всех. Именно когда не так, как у всех, и помнится долго. Главное, не терять чувство юмора. Тогда любые непогоды не страшны.

Никто не ждал дождя на свадьбу. Фото: Настасья Соль

Кто-то пошутил, что гости в тот вечер кричали не «горько-горько», а «мокро-мокро». Были и те, кто призвал радоваться, что никто не пострадал.

— Прошли сразу и огонь, и воду, и медные трубы, — написала одна из комментаторов.

— Незабываемая свадьба! — написал мужчина под роликом.

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Незабываемая свадьба. Видео: Настасья Соль

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