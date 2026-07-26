«Шатер сложился, а гости спасали чужих детей»: Как «ураган века» за десять минут разрушил свадьбу в Ростове, рассказала фотограф

Стихия не на шутку разгулялась в Ростове-на-Дону вечером, 25 июля. Небо в считанные минуты заволокло тучами, город резко погрузился в темноту, будто наступила глубокая ночь. А следом на Донскую столицу обрушилась стена воды. Проблем добавил шквалистый ветер, который сносил все на своем пути. В итоге, улицы вмиг превратились в бушующие реки, деревья падали на припаркованные машины и крыши домов, а десятки тысяч жителей остались без электричества и водоснабжения. Ростовчане в соцсетях уже назвали случившееся «ураган века».
Однако самым зрелищным событием вечера стала сцена, разыгравшаяся на свадебном банкете в одном из ресторанов донской столицы.
Видео с этой свадьбы молниеносно разлетелось по соцсетям и за сутки набрало почти миллион просмотров. На кадрах — момент, когда разбушевавшаяся стихия в буквальном смысле обрушила потолок праздничного шатра. Вода хлынула на гостей и столы с закусками. Гости и молодожены в панике бросились врассыпную, пытаясь спастись.
«КП-Ростов» удалось связаться со свадебным фотографом Настасьей Соль, которая работала на том мероприятии и стала свидетельницей того, как идеальный праздник за десять минут превратился в хаос.
— Все произошло буквально за десять минут. Даже времени не было понять, что вообще происходит. Начался такой ураган, что все одновременно бросились спасать кто что мог, — вспоминает Настасья. — Гости хватали детей — причем уже было не важно, чей ребенок: свой или чужой. Всех несли на руках в основное здание. Кто-то помогал пожилым людям, кто-то просто тянул за собой тех, кто растерялся. Это было настолько стремительно, что никто ничего не успел сообразить.
По словам фотографа, они с организаторами первым делом кинулись спасать технику. Настасье повезло, так как она успела зачехлить фотоаппарат буквально в последний момент. А вот аппаратура ведущего и диджея, судя по всему, не подлежит восстановлению.
Пока все спасались бегством, шатер просто сложился. За несколько минут. Вся праздничная красота: декор, цветы и угощения, осталась под развалинами мокрого тента.
Когда гости и молодожены укрылись в основном здании ресторана, воцарилась тишина.
- Первое время никто не произносил ни слова. Все были в шоке от пережитого.
Но работники ресторана, как вспоминает фотограф, проявили себя с лучшей стороны. Они моментально принесли пледы, помогали успокаивать плачущих детей, качали их на руках. Постепенно люди начали отходить от стресса: внутри накрыли небольшой стол, но большая часть гостей все же предпочла разъехаться по домам.
И, пожалуй, самое удивительное во всей этой истории была реакция молодоженов. Как рассказала Настасья, накануне свадьбы пара даже закапывала сосиску по народному поверью, чтобы защитить праздник от дождя.
— Конечно, они перенервничали. Но настроение себе не испортили. Все время повторяли: «Как хорошо, что мы успели сделать фотосессию!». И они правы, — говорит фотограф. — Если бы буря началась хотя бы на полчаса раньше, у них вообще не осталось бы красивых свадебных фотографий.
Сама Настасья признается, что за много лет работы видела всякое, но чтобы за десять минут стихия полностью изменила свадьбу — такое у нее произошло впервые.
В комментариях под видео мнения разделились. Одни поспешили напомнить, что дождь на свадьбу — по народной примете к счастливой семейной жизни.
— Будут самыми счастливыми, — написали в комментариях.
Другие отметили, что именно такие нестандартные ситуации запоминаются надолго.
— Ну зато не так, как у всех. Именно когда не так, как у всех, и помнится долго. Главное, не терять чувство юмора. Тогда любые непогоды не страшны.
Кто-то пошутил, что гости в тот вечер кричали не «горько-горько», а «мокро-мокро». Были и те, кто призвал радоваться, что никто не пострадал.
— Прошли сразу и огонь, и воду, и медные трубы, — написала одна из комментаторов.
— Незабываемая свадьба! — написал мужчина под роликом.
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