О задержке электричек стало известно вечером 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколько электричек задержали в Ростовской области. Об этом вечером в субботу сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. По данным организации, изменения связаны с техническими причинами, время опоздания — от двух до двух с половиной часов. Рассказываем, какие поезда задержали в Ростовской области 25 июля.

Какие поезда задержали в Ростовской области 25 июля 2026: маршруты, изменение в расписании

Как информирует СКППК, в Ростовской области задержали следующие электрички но данным на такое время:

- 19:13 — поезд № 6030 Ростов - Азов — по отправлению со станции Ростов. Время задержки — два часа 30 минут.

- 19:21 — поезд №6029 Азов - Ростов — по отправлению со станции Азов. Время задержки — два часа.

- 19:24 — поезд №6364/6158 Кутейниково – Ростов — по отправлению со станции Лесостепь. Время задержки — 30 минут.

Задержки связаны с техническими причинами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- 19:30 — поезд №6508 Ростов - Таганрог — по отправлению со станции Ростов. Время задержки — два часа 30 минут.

- 19:40 — поезд №6511 Таганрог - Ростов был задержан по отправлению со станции Хапры. Время задержки — один час 10 минут.

- 20:10 — поезд №6812 Ростов - Сальск — по отправлению со станции Ростов. Время задержки — один час 20 минут.

Электричку Ростов-Батайск-Ростов отменили Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- 20:51 — поезд №6083 Таганрог - Ростов был задержан по отправлению с остановочного пункта Красный Маяк. Время задержки — три часа.

Кроме того, электрички, которые следуют из Таганрога через Ростов-Западный, остановочный пункт Темерник, 1300 км, Темерник, 1337 поедут через Первомайскую, Ростов-Берег и Гниловскую. Поезд №6406/ 6405 Ростов - Батайск-Рострв отменили по техническим причинам.

— Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении компании.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Тысячи жителей остались без электричества и с пустыми кранами: Отключения света и воды в Ростове после мощного ливня 25 июля 2026

Оборваны провода, рухнувшие деревья перекрыли дороги, перевернулась машина: Что произошло в Ростове во время мощного ливня 25 июля 2026