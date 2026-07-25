После отключения света в Ростове в кранах жителей пропала холодная вода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Ростов вечером 25 июля обрушился мощный ливень с грозой и ураганным ветром. Порывы ломали деревья и обрывали провода. Вода затопила улицы. Кроме того, непогода привела к авариям на электросетях, что привело и к перебоям с водой. Об отключениях света и воды в Ростове после мощного ливня 25 июля 2026 рассказали местные власти и коммунальные организации.

Отключения света в Ростове после мощного ливня 25 июля 2026: что случилось, когда включат свет

Первое сообщение об отключениях света в Ростове после мощного ливня 25 июля поступило от ресурсоснабжающей компании «Донэнерго»:

- В Ростове-на-Дону произошел сбой в сетях смежной организации. В результате без света остались жители на проспектах Коммунистическом и Стачки, улицах 2-й Краснодарской, Каширской, Зорге, Малиновского, Пескова и на переулке Машиностроительном, - перечислили энергетики. - Ожидаем завершения работ смежной сетевой организации.

С началом непогоды в тысячах квартир пропал свет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На вопрос когда включат свет, точных данных не дают:

- Напоминаем, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения!

Позже в «Донэнерго» сообщили, что в связи с прохождением активного циклона по территории Ростова-на-Дону и прилегающих районов произошли технологические сбои на линиях электропередачи, из-за которых часть потребителей временно осталась без электроснабжения.

- Для оперативного устранения последствий непогоды задействованы 50 аварийно-восстановительных бригад АО «Донэнерго», в составе которых трудятся 220 человек, а также 50 единиц специализированной техники, - рассказали в компании. - Специалисты будут работать круглосуточно, без перерывов и остановок, пока подача электроэнергии не будет полностью восстановлена всем потребителям в полном объеме.

Затем появилась информация о том, что бригады филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго» устраняют последствия непогоды в центральных и южных районах Ростовской области.

- В восстановлении электроснабжения задействованы 16 бригад и более 20 единиц спецтехники, в том числе машины высокой проходимости. На особом контроле — социально значимые и инфраструктурные объекты. В зоне ответственности филиала введен дополнительный режим работы. Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно по телефону контакт-центра: 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (для мобильных устройств).

Подать воду должны после того, как восстановят электроснабжение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения воды в Ростове после мощного ливня 25 июля 2026: причина, когда включат воду

Вскоре после отключений света жители нескольких районов начали сообщать о пропаже воды в кранах. Ростовчане стали интересоваться причиной отключений воды в Ростове после мощного ливня 25 июля и когда включат воду.

В «Ростовводоканале» пояснили: из-за перебоев с электричеством и обесточивания некоторых производственных объектов возможны временные сбои в подаче воды в Ростове и Батайске.

- Как только специалистам удастся восстановить энергоснабжение, они сразу запустят насосные станции и вернут воду в дома горожан.

В центре холодная вода едва капает из крана, а горячая идет нормально. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, по словам главы Ростова Александра Скрябина, коммунальщики активно ликвидируют последствия непогоды по всему городу.

- Коммунальные, дорожные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий непогоды. Задействованы шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, восемь бригад от районных администраций, а также силы ресурсоснабжающих организаций. Позже к работе подключатся спасатели ДПЧС Ростовской области. Из-за ливня и шквалистого ветра повалено более 40 деревьев и крупных веток, заявки от жителей продолжают поступать. Главам районов поручено оперативно отрабатывать каждое обращение.

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