Мощный ливень с грозой и ураганом обрушился на Ростов вечером 25 июля

На Ростов обрушился мощный ливень вечером в субботу. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранним вечером субботы, 25 июля, на Ростов обрушился мощный ливень с грозой. Из-за сильных порывов ветра без электричества остались жители нескольких районов города.

Дождь срывался над донской столицей в течение всего дня, но после пяти вечера небо заволокли черные тучи и на улице резко потемнело. Затем пошел сильный ливень стеной. Стали слышны раскаты грома. А штормовые порывы ветра сильно раскачивают даже самые крупные и мощные деревья. В соцсетях местные жители сообщили о падении крупных деревьев. Одно из таких рухнуло на проезжую часть на улице Ленина.

Ближе к 17:30 шторм стал стихать. Но дождь в центре города продолжается до сих пор.

Местные власти призвали ростовчан не выходить из дома в такую непогоду.

- В городе в связи с ухудшением погодных условий введен режим повышенной готовности для городских экстренных и коммунальных служб, - напомнил глава Ростова Александр Скрябин.

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