В субботу ожидаются ливни с грозами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 25 июля удивит необычной для конца июля прохладой. Причиной тому – дожди, грозы, град и сильный ветер. Подробный прогноз на субботу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 25 июля ожидается переменной облачности. Ночью осадков не предвидится, днем пройдут кратковременный дождь и гроза, вечером сильный дождь, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный разовьет скорость в 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 26 июля будет переменная облачность, ночью пройдет сильный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с, ночью и утром, а также при грозе, порывы усилятся до 17 - 22 м/с.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный будет дуть со скоростью в 6 - 11 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 - 19 м/с. В ночь на воскресенье, по прогнозу, будет переменная облачность, возможны кратковременный дождь и гроза, местами прольется сильный дождь и выпадет град. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный задует со скоростью в 7 - 12 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 - 20 м/с, ночью и утром в отдельных районах - до штормовых 25 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 25 июля днем поднимется до +24 — +26 градусов. В ночь на 26 июля ожидается от +18 до +20 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +23 до +28 градусов, местами до +33, в юго-восточных районах ожидается жара до +37. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +17 — +22 градусов, местами до +14.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Возможно и +40 в тени»: Синоптик спрогнозировал погоду до конца июля в Ростовской области

Синоптик Ильин предупредил о ливнях и сильной жаре в Ростовской области (подробнее)