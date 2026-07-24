Перепады от +11 до +37, ливни и град: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 25 — 26 июля

В Ростовской области ожидаются ливни с градом и штормовой ветер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области в выходные 25 — 26 июля обещает весь спектр летних капризов природы. Где-то похолодает до +11 градусов, а местами ожидается пекло в +37 градусов. И это на фоне ливней с грозами, града и штормового ветра. Подробнее о погоде на ближайшие выходные узнали в Ростовском гидрометцентре.

В Ростове-на-Дону в субботу, 25 июля, будет переменная облачность. Ожидаются кратковременный дождь, гроза. Северо-западный и северный ветер с переходом на северо-восточный разовьет скорость в 7 — 12 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +18 — +20 градусов, а будет +23 — +25.

Выходные на Дону ожидаются дождливые. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, синоптики снова прогнозируют переменную облачность. Пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза, а ночью временами может срываться сильный дождь. Восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 — 19 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +18 — +20 градусов, а днем +22 — +24.

В Ростовской области, по прогнозу, также ожидается переменная облачность. До конца суток пятницы, 24 июля, в отдельных районах прольется сильный дождь. Возможен ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром вплоть до штормовых 25 метров в секунду. В субботу может пройти кратковременный дождь, вероятна гроза, местами пойдет сильный дождь. Ветер северо-западного и северного направления с переходом на северо-восточное будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до +17 — +22 градусов, а по северу до +11, днем же прогреется до +21 — +26 с повышением по югу до +32, а в юго-восточных районах до +36.

Непогода ожидается в пятницу вечером и на выходных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье тоже будет переменная облачность, местами ожидается кратковременный дождь, не обойдется без грозы. А в отельных районах ожидается ливень и град. Восточный и юго-восточный ветер с переходом на юго-западный задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, местами, в том числе при грозе, его порывы усилятся до 15 — 19. Температура воздуха ночью составит от +17 до +22 градусов, местами похолодает до +14. Днем же потеплеет до +20 — +25, по югу — до +31, а в юго-восточных районах ожидается жара до +37.

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