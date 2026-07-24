«Каждый день наедаюсь от стресса»: О чем рассказала подруге пропавшая в Дагестане Анна Цормартова перед исчезновением

Девушка мечтала стать лучшим следователем на юге России. Фото: из архива семьи

Третий год семья Цомартовых живет в ожидании. Их уже 24-летняя дочь Анна, курсантка юридического института МВД, бесследно исчезла в Каспийске после соревнований по тайскому боксу в феврале 2024 года. Мама Диана до сих пор переслушивает голосовые сообщения дочери по ночам. Недавно она решила поделиться перепиской Анны с подругой.

— Аня была полна жизни, смеха и боевого настроя. Это не похоже на человека, который собирался с собой что-то сделать, — уверена Диана Цомартова.

«Анна, это ты?»

Напомним, в феврале 2024 года на тот момент 21-летняя студентка Ростовского юридического института МВД Анна Цомартова приехала вместе с младшим братом в дагестанский Каспийск на соревнования.

Спасатели и волонтеры прочесали берег, водолазы дважды обследовали морское дно - никаких следов не нашли. Фото: из архива семьи

После проигранного боя девушка пошла к морю побыть одна. Камеры зафиксировали ее маршрут: пустынный берег, территория ведомственного санатория, почти час одиночества на холодном пирсе. Дальше вечереет, камеры ничего не могут разобрать, а след ростовчанки обрывается.

Волонтеры, родные, оперативники и МЧС прочесали весь город. Искали и в воде, и на суше. Безрезультатно. Спустя несколько месяцев дело передали в Москву.

Летом того же, 2024 года родителям прислали снимок из дубайского метро: в нем со спины была снята пассажирка, удивительно похожая на пропавшую ростовчанку.

Похожая на Анну девушка попала в кадр в дубайском метро. Фото: из архива семьи

— Анна, это ты? — спросила с надеждой местная жительница.

— Нет, вы ошиблись, — по-русски ответила незнакомка, чье лицо было скрыто за медицинской маской.

Позже мама летала в ОАЭ, просила правоохранительные органы помочь ей ознакомиться с записями, но ничего не получила. Официальные запросы из России тоже пока не принесли внятного результата. Расследование продолжается, многодетным родителям (у Цомартовых — четверо детей, из которых Анна старшая, - прим. ред.) остается только распространять ориентировки по всему миру и надеяться.

Недавно Диана вновь побывала в Каспийске, прошла по маршруту дочери, в очередной раз изучая каждую деталь. Заметила, как рядом с санаторием, где Анна в последний раз попала на камеры, появились новые строения.

— Я почувствовала, что ее где-то удерживали силой, — делится Диана.

«Могу услышать голос»

Еще одна ниточка, которая помогает семье не терять связи с Аней — ее мобильный телефон. После изучения всех материалов правоохранительные органы вернули смартфон родителям. С тех пор мама часто включает голосовые сообщения своего старшего ребенка на ночь:

— Так я имею возможность услышать голос Анечки... Вся наша семья очень по ней скучает.

За два года без выездов Анна соскучилась по соревнованиям и рвалась на ринг. Фото: из архива семьи

Переслушав разговор дочери с ее подругой перед последним боем, Диана поняла: эти слова могут открыть глаза тем, кто считает, что девушка могла свести счеты с жизнью.

— Мне до сих пор пишут в личные сообщения люди с вопросами: «Ну что, Анна не нашлась?» А потом заявляют, что она, наверное, была в расстроенных чувствах после проигрыша на ринге или какой-то ссоры со мной и сама пошла в море. Я уже устала от этих домыслов, — разводит руками мама. — У Ани было все хорошо: ни дома, ни в учебе проблем не было. Проигрыш на ринге не мог ее сломать. Поэтому я решила поделиться ее перепиской с подругой — по словам и по голосу понятно, что дочка радовалась жизни.

Анна впитывала атмосферу соревнований и прогулок у моря. Фото: из архива семьи

Каждый день наедаюсь от стресса»

В переписке Анна была настроена решительно. Девушка признавалась, как скучала по рингу, ведь не участвовала в соревнованиях около двух лет — учеба в вузе съедала все время. Для нее этот выезд стал сюрпризом: ростовчанка даже не должна была ехать на эти соревнования, но вдруг соперница нашлась в последний момент. Даже экстренный сброс веса перед соревнованиями казался пустяком.

— Я сейчас вешу примерно 58–59 кг, — поделилась Анна в чате с подругой. — Каждый день наедаюсь от стресса из-за сессии, ем сладкое. Но, если будет цель, то легко скину до 54 кило.

Девушка трезво оценивала свои шансы на победу и понимала, что может проиграть. Фото: из архива семьи

Цель нашлась — и девушка быстро сбросила сколько требовалось для своей весовой категории. Аню это воодушевило. Она признавалась, что устает от интенсивных тренировок, но наслаждается вечерними прогулками у Каспийского моря. Публиковала умиротворенные селфи на фоне воды.

И, чем ближе был выход на ринг, тем сильнее Анна предвкушала спортивный праздник. Причем не верила слепо в победу — она трезво оценивала соперниц и понимала, что может проиграть и не считала такой вариант трагедией.

— Из Ставрополя участниц не вижу, а вот из Пятигорска девочек прибавилось, — делилась она наблюдениями с собеседницей. — Из Краснодара приехали те, кого в первый раз вижу, а вот спортсменка из Архангельска. Чего-то мне немного страшно. Она такая мощная, — призналась Аня.

Выезд на соревнования стал для Анны глотком свежего воздуха после сессии. Фото: из архива семьи

«Анька, ты все равно крутая»

Подруга на каждом шагу подбадривала ростовчанку:

— Когда будешь боксировать, бей смело!

Перед выходом Анна отправила короткое голосовое сообщение: «Все, пойду одеваться». Бой она проиграла. Подруга, следившая за трансляцией из другого города, сразу отправила звук:

— Анька, ты все равно крутая. Не расстраивайся. В следующий раз будет лучше!

Тишина.

— Ань, у тебя все хорошо? — спросила подруга позже.

Мама неустанно рассылает ориентировки по России и за рубежом, чтобы как можно больше людей знали, что Анну ищут. Фото: из архива семьи

Только вечером в чате ответил младший брат Анны — ему она оставила телефон, выйдя из Дворца спорта на прогулку к морю, после которой ее никто не видел. Сейчас родным остается продолжать поиски и слушать голос дочки и сестры, которую все также с нетерпением ждут дома.

— Шесть психиатров, профессоров, единогласно пришли к выводу, что Аня не могла добровольно уйти из жизни. Они изучили сотни материалов: видео, сообщения, регулярные заключения психологов в вузе. Это подтверждает, что она любила жизнь и не думала с ней расставаться, — уверена мама.

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Ростовчанка готовилась к службе в полиции. Фото: из архива семьи

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