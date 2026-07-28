Хозяин умер, наследники - не справились: Как под Ростовом спасают осиротевшую мартышку Алену из Анапы

Мартышка Алена сейчас чувствует себя хорошо. Фото: парк «Лога».

В Ростовской области спасли зеленую мартышку. Алена осталась одна после того, как ее прежний хозяин умер, а наследники не справились с уходом. Животное приютили в парке «Лога». О новом питомце «КП — Ростов-на-Дону» рассказал главный ветеринарный врач парка Сергей Бондарь.

«Есть обезьянка, нужно ее пристроить»

Инициаторами спасения Алены выступили сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

— Позвонили, сказали, что такая ситуация: есть обезьянка, нужно ее пристроить. Мы согласились. А 8 июля они же привезли ее к нам, — вспоминает ветеринар.

Алена уже привыкла к работникам, которые о ней заботятся. Фото: парк «Лога».

Поскольку главного врача в тот день на месте не было, эстафету приняли киперы парка. Они оперативно заселили новую подопечную и поместили на карантин. А полноценный медицинский осмотр состоялся уже на следующий день.

При осмотре доктора обнаружили у Алены серьезную проблему со здоровьем, доставшуюся от прошлой жизни.

— Увидели, что у нее отдельно хвостик лежит. Часть - уже мумифицирована, но треть осталась. Правда, начался некроз. В итоге, чтобы дальше он не распространился, два позвоночника пришлось ампутировать, — пояснил ветврач.

Характер - золотой

Несмотря на перенесенную операцию, характер у мартышки оказался золотым. Сотрудники парка сразу отметили, что Алена очень контактная. А благодаря ветеринарным паспортам, выписанным в Анапе, удалось установить ее приблизительный возраст.

- Дело в том, что родственники умершего хозяина утверждали, что обезьянке пять лет, однако первая запись в паспорте, который нам передали вместе с ней, стоит семилетней давности. Тогда она прошла вакцинацию, — уточнил врач.

Алена скоро будет жить с сородичами. Фото: парк «Лога».

Впрочем, для зеленых мартышек любой из этих возрастов считается молодым. По словам специалиста, половое созревание у них начинается только в три-четыре года, так что Алена — это, условно, еще подросток.

По словам собеседника, у его подопечной - отменный аппетит:

— Чувствует себя прекрасно. Контактная, кушает, пьет. В рационе у нее и мясо присутствует, и каши, и фрукты, и овощи. Через четыре-пять дней швы снимем и будем уже переводить к нашим зеленым мартышкам - самцу и самке - в их вольер. Так что у Алены есть все шансы на личную жизнь.

Просто так купить нельзя

К людям мартышка относится с доверием. Ветеринар считает, что своего первого хозяина она уже не помнит, так как после его смерти какое-то время жила у родственников, которые не справились с уходом.

Кроме того, по словам специалиста, просто так купить примата и поселить в доме или квартире сейчас нельзя.

Алена очень добрая. Фото: парк «Лога».

- Законы, ограничивающие содержание диких зверей, вступили в силу с начала 2020 года. Если мартышку и брали раньше, это могло быть законным, но теперь ее дом — только парк, где она окружена заботой.

Здесь ей будет точно не скучно - рядом вольеры с семью краснорукими тамаринами, обыкновенными игрунками и карликовыми игрунками-мармозетками.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

16 маленьких ланей родились в парке «Лога» в Ростовской области