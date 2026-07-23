16 маленьких ланей родились в парке «Лога» в Ростовской области

Маленькие лани уже поднялись на ножки и свободно бегают по вольеру. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в парке «Лога» на свет появились 16 детенышей лани. В сети опубликовали видеоролик с малышами.

Маленькие копытные уже поднялись на ножки и свободно бегают по вольеру. Они находятся рядом со взрослыми ланями, также за пополнением следят работники парка.

Напомним, в дикой природе европейские лани предпочитают смешанные леса, но иногда живут на сыпучих песках и в смешанных лесах с холмистым рельефом. Летом они питаются травой и листвой деревьев, а зимой рацион составляет веточный корм. Примерно с середины июня до конца июля самки рождают по одному или по два детеныша. Малышей вскармливают около четырех месяцев.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Ограничение на пребывание в лесах продлили в Ростовской области до 13 августа

Жителям Дона запретили заезжать в леса и рощи на автомобилях (подробности)