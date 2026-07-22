Ограничение на пребывание в лесах продлили в Ростовской области до 13 августа

Ограничения могут быть продлены при необходимости. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области до 13 августа 2026 года продлили ограничения на пребывание в лесах. Информацию минприроды Дона опубликовали на сайте регионального правительства.

- Ограничения могут быть продлены при необходимости, - добавили власти.

Напомним, в указанный период водителям нельзя заезжать в леса и рощи. Исключение сделали только для транспорта пожарных частей, оперативных служб и патрульных.

За ситуацией в лесах также следят с помощью системы видеонаблюдения, работают 86 камер. Параллельно усилили дежурство на наблюдательных пунктах. Задействовали пункты диспетчерского управления.

Жителей Дона просят быть осторожными с огнем и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить костры и бросать непотушенные окурки. О лесных пожарах нужно сразу же сообщать по телефону горчей линии лесного хозяйства: 8-800-100-94-00.

Ночные рейды на пляжах и патрулирование лесов усилят по решению донских властей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Грозовые дожди и штормовой ветер до 25 м/с ожидаются в Ростовской области

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области, 23 и 24 июля ожидаются дожди (подробности)