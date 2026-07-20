Ночные рейды на пляжах и патрулирование лесов усилят в Ростовской области

С начала купального сезона на воде спасли 16 утопающих, есть смертельные случаи. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области усилят рейды на пляжах в ночное время суток и патрулирование лесов. Это решение приняли на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

С 1 июня в регионе работают более 80 пляжей, в том числе 15 детских.Однако с указанной даты начала купального сезона на воде спасли 16 утопающих, есть смертельные случаи. В основном люди гибли на диких пляжах ночью и утром, когда оборудованные места отдыха были закрыты.

- С учетом обстановки требуется активизировать профилактическую работу. Также необходимо увеличить количество профилактических рейдов, в том числе в темное время суток, с привлечением полиции и сотрудников, уполномоченных составлять административные протоколы, - поставил задачу заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

В муниципалитетах теперь должны принять дополнительные меры, чтобы люди не купались в опасных местах, особенно по ночам. Также будут обращать внимание на компании, отдыхающие с алкоголем и на детей, играющих вблизи водоемов без взрослых. Напомним, детей и подростков запрещено оставлять у воды одних.

Отдельно на заседании комиссии обсудили защиту лесов и сельскохозяйственных земель от пожаров. В частности, решили организовать ночное наблюдение.

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