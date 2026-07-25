Жара +40 и надежда на рывок на старте: Что происходит в «Ростове» перед матчем первого тура РПЛ с «Оренбургом»

Болельщики ждут от команды рывка на старте. Фото: ФК "Ростов"

26 июля ФК «Ростов» стартует в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Первый соперник — «Оренбург». Матч перенесли на вечер из-за сильной жары: синоптики обещают до +40 градусов в тени. На искусственном газоне стадиона «Газовик» в такую погоду играть особенно тяжело. Так что в итоге стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, когда в Оренбурге будет уже полдесятого вечера. Рассказываем подробнее что происходит в «Ростове» перед матчем первого тура РПЛ с «Оренбургом».

Как команды прожили прошлый год

Сезон-2025/26 для обеих команд выдался нервным. «Ростов» финишировал на десятом месте, набрав 33 очка после 30 туров: у «желто-синих» восемь побед, девять ничьих и 13 поражений). Забили южане всего 25 голов, пропустили 32. В Кубке России дончане вылетели в четверть финала Пути регионов, уступив махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:2. Для сравнения: годом ранее команда была восьмой в РПЛ и теперь упала на две позиции, а в Кубке России так вообще ростовчане боролись в суперфинале с ЦСКА и уступили по пенальти.

Прошлый сезон команда завершила на десятом месте. Фото: ФК "Ростов"

«Оренбург» расположился строчкой ниже — 12-е место с 29 очками. Статистика команды скромнее: семь побед, восемь ничьих, 15 поражений. Но главное — «газовики» сохранили прописку в элите, что для клуба такого уровня уже достижение.

Исходя из таких результатов можно предположить, что обе команды будут в новом сезоне бороться за выживание.

В прошлом сезоне соперники встречались дважды, в рамках РПЛ. В Оренбурге сильнее был «Ростов» — 1:0. В Ростове-на-Дону уже хозяева уступили с тем же счетом.

История противостояний

Напомним, за всю историю противостояний команды провели между собой 18 матчей. Преимущество у «Ростова» — десять побед, пять поражений и три ничьи. В десяти последних очных встречах в рамках чемпионата «Ростов» одержал шесть побед, допустил одно поражение и трижды сыграл вничью. На поле «Оренбурга» в пяти последних матчах «комбайны» выигрывали дважды, а трижды финальный свисток фиксировал ничейный результат.

В межсезонье команда играла в атакующий футбол. Фото: ФК "Ростов"

Средняя результативность десяти последних игр — 2,5 гола, подсчитали футбольные аналитики, причем статистика на стороне «желто-синих». Шесть игр из десяти оказались «верховыми», а в семи случаях забивали оба клуба.

Что показали сборы

В межсезонье обе команды проверили силы в контрольных матчах. «Ростов» в пяти контрольных встречах потерпел лишь одно поражение, взял реванш у «Факела», в яркой перестрелке с семью голами переиграл вице-чемпионов из «Краснодара» (3:3, а затем дожали 2:1), неожиданно сыграл вничью со ставропольским «Динамо» и забил 19 голов представителям сельского клуба «Сандата». Команду покинули Илья Вахания, Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин и Хидает Ханкич. На их место пришли Олакунле Олусегун, Максим Мухин, Игор Ногейра и Ярослав Михайлов.

Средняя результативность десяти последних игр — 2,5 гола. Фото: ФК "Ростов"

«Оренбург» ограничился пятью спаррингами с боеспособными оппонентами: дважды встретился с ЦСКА (2:2 и 2:0), сыграл с московским «Динамо» (1:2), «Рубином» (2:1) и «Нефтехимиком» (0:1). Кадровых перемен в клубе – больше десятка, преимущественно арендных. Клуб покинули Николай Сысуев, Ираклий Квеквескири, Фахд Муфи, Степан Оганесян и Эмирджан Гюрлюк.

Оба тренера остались на своих постах. Ильдар Ахметзянов и Джонатан Альба продолжат строить игру, исходя из возможностей своих составов.

Прогноз на матч

«Оренбург» дома обязан брать очки. Команда Ахметзянова провела яркую серию сборов: обыграла «Рубин» (2:1), дважды сыграла с ЦСКА — победа (2:0) и ничья (2:2). Но «Ростов» тоже приехал забивать, и на сборах команда Альбы демонстрировала атакующий футбол. В последних контрольных поединках дончане провели результативный матч с «Краснодаром» (3:3) и обыграли «Факел» со счетом 2:1.

При этом в прошлом сезоне оба матча между командами феерии не подарили — минимальные победы каждой из сторон. У «Оренбурга» средняя результативность на протяжении последних десяти матчей — ровно один мяч, у «Ростова» — 1,2. Так что ни на что кроме «низовой» игры букмекеры не рассчитывают и всерьез рассматривают ничью.

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