Введен режим ЧС в границах пострадавших районов для оценки и компенсации ущерба пострадавшим. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области ликвидируют последствия ночной атаки БПЛА. Раненые попали в больницы, владельцы пострадавшего имущества приводят в порядок жилье и коммерческие объекты, а власти подсчитывают ущерб. Рассказываем, что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 июля 2026.

Что случилось при атаке БПЛА на Ростовскую область 25 июля 2026

В 3:39 в телеграм-канале главы администрации Ростова Александра Скрябина появилось тревожное сообщение:

- Внимание, работают силы ПВО!

Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

В этот момент системы противовоздушной обороны работали во всех районах области.

После ночной атаки БПЛА в Ростовской области пострадали люди, повреждено имущество. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 6:54 губернатор Юрий Слюсарь официально подтвердил: ночная атака принесла тяжёлые последствия. В результате удалось уничтожить несколько беспилотников и ракет. Но часть обломков упали на жилые дома, административные и коммерческие объекты.

Погибшие и пострадавшие при атаке БПЛА на Ростовскую область 25 июля 2026

Данные о погибших и пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область 25 июля 2026 года – первое, о чем беспокоятся жители региона. По данным властей, к счастью, никто не погиб от последствий воздушной атаки, но не обошлось без раненых – их пятеро. Четверо мужчин пострадали в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе, где обломки повредили административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск».

Несколько человек попали в больницу после атаки БПЛА на Ростовскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Всем оперативно оказали медицинскую помощь. Двое госпитализированы, сейчас они находятся в ростовской больнице. Врачи делают все необходимое для их восстановления, - заверил губернатор, выразив поддержку пострадавшим и пообещал, что им окажут всю необходимую помощь.

Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 июля 2026: последствия

Также глава региона рассказал о разрушениях на земле после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 июля:

- В Ростове-на-Дону осколки упали в Советском и Железнодорожном районах. Повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие объекты и складские помещения. Также пострадала 19 единиц коммунальной техники регионального оператора по вывозу ТБО.

Из-за повреждений на земле в отдельных районах пришлось организовать объезд. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В Красносулинском районе частично повреждены инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». На дорогах действовали ограничения движения.

- В Азовском районе осколки упали на частный дом — там вспыхнул пожар, но его быстро потушили. Повреждено также административное здание. В Мясниковском районе пострадали коммерческие объекты.

По словам Юрия Слюсаря, все возгорания, возникшие в результате атаки, были оперативно ликвидированы.

Режим ЧС и компенсация после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 июля 2026

Как рассказал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 июля локально введер режим ЧС для дальнейшей компенсации ущерба пострадавшим. Для этого утром мэр провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные оперативно ликвидировали возникшие после падения обломков БПЛА возгорания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Приняты следующие решения: ввести режим ЧС в границах пострадавших районов, организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, провести обход территорий для фиксации повреждений и приема заявлений от граждан на материальную помощь. Также коммунальным службам поручено помочь жителям поврежденных домов восстановить подачу ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий, - перечислил глава.

Кроме того, прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан.

- Территориальные прокуроры лично следят за ситуацией на местах. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия по телефону 8-863-210-55-99, - уточнили в надзорном ведомстве.

Председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко также прокомментировал случившееся:

В результате воздушной атаки были повреждены многоквартирные и частные дома, административные и коммерческие объекты. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

— В результате террористических атак киевского режима погибли люди в Кировской и Запорожской области, пострадали и получили ранения ростовчане и житель Красносулинского района нашей области. От подлого вражеского удара по туристической базе в Запорожской области погибли находившиеся на отдыхе дети. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Выздоровления и крепости сил всем пострадавшим.

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