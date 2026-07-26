Без света остались более 100 городов и сел, без воды – 42 тысячи жителей: Как Ростовская область переживает последствия «урагана века»

Более ста городов и сел остаются без света через сутки после урагана в Ростовской области. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

Ростовская область восстанавливается после урагана, который обрушился на регион вечером 25 июля. По данным властей, за медицинской помощью обратился 51 человек, один из пострадавших скончался. Ураган оставил без света больше ста городов и поселков, повалил несчетное количество деревьев и нарушил водоснабжение. Рассказываем, что происходит в регионе к этому часу.

Пострадавшие и погибшие

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в больницах региона еще остаются 11 человек, в том числе один ребенок. Всего же за помощью к врачам накануне обратился 51 пострадавший. К сожалению, один человек погиб.

Один человек погиб, более 50 пострадали во время шторма на Дону. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Врачи оказывают всю необходимую помощь, - сказал губернатор.

При этом глава региона заверил, что медицинские учреждения региона работают штатно, обеспечены резервными источниками питания, и врачи делают все необходимое для спасения пациентов.

Без света — больше ста населенных пунктов

Ураган серьезно повредил линии электропередачи. Ограничения в подаче электричества зафиксированы в 102 населенных пунктах, расположенных в 14 муниципальных образованиях.

Энергетики восстанавливают линии электроснабжения. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

- Среди пострадавших городов — Батайск, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск. Также без света остались жители Азовского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Неклиновского, Родионово-Несветайского, Тарасовского, Усть-Донецкого, Мясниковского, Белокалитвинского и Красносулинского районов, - перечислил Юрий Слюсарь.

Тем временем, в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введены муниципальные режимы ЧС. В Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Азовском районах — режим повышенной готовности.

На борьбу с последствиями брошены все силы. По данным властей, работают 182 аварийно-восстановительные бригады — 603 человека и 205 единиц техники. Из соседних регионов — Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара — прибыли 20 дополнительных бригад.

Ветер сломал более тысячи деревьев. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

— Работы на поврежденных участках будут вестись круглосуточно до полного восстановления энергоснабжения каждого потребителя.

Водоснабжение: 42 тысячи человек остались с сухими кранами

Перебои с электричеством привели к остановке насосных станций. Без воды пока остаются более 42 тысяч жителей области.

— Отключения зафиксированы в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах, а также в городах Красный Сулин, Шахты, Азов и хуторе Задонье.

Без воды остаются 42 тысячи жителей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове из-за отсутствия электроэнергии остановлены котельные, обеспечивающие горячее водоснабжение в ряде районов.

— Специалисты круглосуточно устраняют аварии. Водоснабжение обещают восстановить сразу после того, как подача электричества будет нормализована.

Расчистка улиц: убирают больше тысячи поваленных деревьев

Ураган снес сотни деревьев в Ростове, а по области и того больше.

Коммунальные службы расчищают дороги от упавших деревьев. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

— По официальным данным, повалено больше тысячи деревьев. Особенно сильно пострадали городские парки, а также территория зоопарка.

Коммунальные службы продолжают расчистку. Власти проводят мониторинг районов — не исключено, что будут обнаружены новые случаи падения деревьев. Жителей просят сообщать о поваленных стволах в экстренные службы.

Аварийные бригады трудятся и днем, и ночью. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

Звонки в «112»: нагрузка снизилась

В разгар непогоды дозвониться в службу спасения было трудно, не всем удалось связаться и обратиться за помощью. На систему «112» обрушился шквал звонков.

— Всего в момент урагана поступило более восьми тысяч обращений. Сейчас линия работает в штатном режиме, — сообщил Юрий Слюсарь.

Уборка идет по всей области. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

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