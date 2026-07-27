Пожарные ликвидируют несколько возгораний в Ростове после воздушной атаки на город. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В ночь на понедельник, 27 июля, Ростов-на-Дону и Таганрог подверглись воздушной атаке. С трех часов ночи очевидцы сообщали о громких звуках в Донской столице, а позже глава Ростова Александр Скрябин предупредил жителей о работе ПВО. К сожалению, атака привела к трагедии: как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, есть погибшие и пострадавшие в Ростове, также вспыхнуло несколько пожаров. Рассказываем подробнее о последствиях воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля 2026.

Последствия воздушной атаки на Ростов в ночь на 27 июля 2026: что случилось

Губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ рассказал о последствиях воздушной атаки на Ростов в ночь на 27 июля 2026.

Последствия на земле уточняются. Фото: Ольга ЮШКОВА.

— Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, ранены пять человек, — рассказал глава региона.

Также атака привела к серьезным повреждениям на земле. В Ростове он зафиксированы в трех районах — Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском.

Последствия воздушной атаки на Ростов в ночь на 27 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Также глава региона подробнее рассказал о погибших и состоянии пострадавших после воздушной атаки на Ростов в ночь на 27 июля 2026.

Четырех человек забрали в больницу, двое - в тяжелом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

— В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Раненым оказана медицинская помощь, одному — с легкими ранениями — на месте, четверо доставлены в БСМП Ростова. Медики делают все необходимое, — уточнил Юрий Слюсарь. — Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь.

Последствия беспилотной атаки на Ростов в ночь на 27 июля 2026: ущерб

Воздушная атака на Ростов в ночь на 27 июля 2026 принесла также значительный ущерб на земле. Напомним, как сказал глава региона, повреждения зафиксированы в трех районах Донской столицы – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском.

— В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах — на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений, — перечислил губернатор. — Загорелись несколько автомобилей поблизости с домами. Почти все пожары оперативно потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров.

В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах — на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.

— Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, — заверил Юрий Слюсарь.

Глава Ростова Александр Скрябин уточнил информацию по многоквартирному дому в Пролетарском районе.

— Для жителей пострадавшего многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание. В качестве временных пунктов обогрева эвакуированных жителей направлены автобусы. На базе администрации Пролетраского района организована горячая линия: +7-863-251-05-95.

Также губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что прямо сейчас продолжается отражение воздушной атаки в Таганроге.

— Прошу жителей быть крайне осторожными!

Последствия воздушной атаки на Ростов в ночь на 27 июля 2026: горячая линия

Региональная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан, учитывая последствия воздушной атаки на Ростов в ночь на 27 июля 2026.

— Налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и другой помощи, — прокомментировали в надзорном ведомстве. — Территориальные прокуроры лично контролируют ситуацию на местах.

Для приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области работает горячая линия: 8-863-210-55-99.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

Два человека погибли и пятеро ранены при атаке БПЛА на Ростов в ночь на 27 июля