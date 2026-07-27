Два человека погибли и пятеро ранены при атаке БПЛА на Ростов в ночь на 27 июля

Четыре человека попали в больницу после воздушной атаки на Ростовскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два человека погибли, еще пять получили ранения во время воздушной атаки в Ростове-на-Дону в ночь на 27 июля. Об этом в своем канале МАХ рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Погибшие — супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек. Двое из них, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии. Одному пострадавшему с легкими травмами помощь оказали на месте. Четверо доставлены в больницу скорой медицинской помощи Ростова, — сообщил глава региона.

Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. В нескольких местах произошли возгорания: на территории частного предприятия, складских сооружений и частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей. Почти все пожары потушены, но спасатели продолжают тушить один очаг на площади 400 квадратных метров.

Также повреждено остекление в частных домах, на верхних этажах многоэтажки и в социальном учреждении.

Губернатор выразил соболезнования родным погибших и пообещал помощь пострадавшим. Он также сообщил, что в Таганроге продолжается отражение атаки, и призвал жителей быть крайне осторожными.

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